Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Новости
4 мин
4K

В Москве откроется выставка, посвященная конструктивизму в творчестве Алексея Щусева

Дата публикации: 28 нояб 2023
В Москве откроется выставка, посвященная конструктивизму в творчестве Алексея Щусева
Содержание

В Центре Гиляровского, филиале Музея Москвы, 30 ноября откроется выставка «Конструктивистские тенденции в творчестве Алексея Щусева. От эскизов и идей к реальности». Выставка подготовлена при поддержке Домклик.

Экспозиция представит более 200 уникальных эскизов, фрагментов авторской графики, фотографий и документов из архива наследников архитектора, большая часть из которых ранее не экспонировалась.

Кто такой Алексей Щусев и чем он знаменит

Алексей Щусев — выдающийся архитектор XX века, как никто другой умевший виртуозно работать в самых разных стилях — от историзма до модерна, — и глубоко постигать их суть.

Он прославился своими проектами зданий в Москве, среди которых — Казанский вокзал, здание Наркомзема, мавзолей Ленина, станция метро «Комсомольская-кольцевая». Он также был активным участником градостроительных проектов, в том числе строительства новых районов Москвы.

«Щусев всегда был на гребне новых архитектурных исканий, очень тонко чувствовал все нюансы развития стилей. Как и все передовые архитекторы постреволюционного периода, он искал новые формы для выражения актуальных социальных идей. Возможность показать архитектурные эскизы мастера в стиле конструктивизм 1920-х — начала 1930-х годов из семейного архива внесет существенный вклад в изучение его творчества», — отмечает куратор выставки, директор Музейно-библиотечного комплекса МАРХИ Марианна Евстратова.

О чем выставка

В экспозиции можно будет увидеть конкурсные эскизы зданий Библиотеки имени Ленина, Дома Советов в Иваново-Вознесенске, Народного комиссариата земледелия СССР (Наркомзема), Химического института, а также макет Мавзолея Ленина, письменный стол, за которым работал Алексей Щусев, и другие предметы из частных и музейных коллекций. Особый интерес представляют эскизы и проекты комплекса зданий Третьяковской галереи на Волхонке и музея Бардыгиных в Егорьевске, где впервые был применен принцип расположения музейных залов по спирали.

«В год 150-летия со дня рождения одного из самых блестящих архитекторов страны — Алексея Щусева — в Центре Гиляровского открывается выставка, которая дополнит ряд уже состоявшихся юбилейных проектов. Наша экспозиция концентрируется на одном из важнейших периодов творчества мастера — конструктивизме, а представленные эскизы и артефакты из архива наследников архитектора, которые ранее нигде не показывали, сделают ее интересной как профессиональному сообществу, так и самой широкой аудитории», — подчеркнула генеральный директор Музейного объединения «Музей Москвы» Анна Трапкова.

Выставка устроена по хронологическому принципу и представляет основные этапы творческого пути архитектора — поиск стиля, зрелый конструктивизм, постконструктивизм и переход к ар-деко. В отдельные разделы выделены сюжеты, посвященные генеральному плану развития столицы «Новая Москва» и этапам создания Мавзолея Ленина.

Как попасть на эту выставку и получить скидку на билеты на другие выставки Музея Москвы

Выставка пройдет в Центре Гиляровского по адресу: Москва, Столешников переулок, 9, стр. 5. Экспозиция будет работать с 30 ноября 2023 года по 10 марта 2024 года.

Генеральный партнер выставки «Конструктивистские тенденции в творчестве Алексея Щусева. От эскизов и идей к реальности» — Домклик. Также сервис недвижимости помог в создании раздела экспозиции, посвященного периоду с 1925 по 1930 годы.

Для читателей журнала Домклик действует скидка -20% на все платные выставки Музея Москвы (промокод при онлайн-заказе билетов: MMDOMCLICK).

Москва
Новости
Новости Сбера
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
Рекомендуем
Альманах домов от Домклик — помощник при выборе квартир на вторичном рынке
4K
Домклик и Музей Москвы открывают выставку, посвящённую домам советского «бизнес-класса»
6K
Что такое «сталинка», и в чем ее прелесть
45K
Сталинки, брежневки и хрущевки: плюсы и минусы советской застройки
23K
Актуальное
Списывать с должников компенсацию за аварийное жилье могут запретить
сегодня 10:00
34
Как меняются цены на новостройки и вторичное жилье: исследование Домклик и Центра финансовой аналитики
вчера 18:00
875
Главное за неделю с 9 по 13 декабря 2024 года
вчера 16:30
2K
Задачи по расселению аварийных домов выполнили почти 80 регионов РФ
вчера 13:03
123
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал