В Москве откроется выставка, посвященная конструктивизму в творчестве Алексея Щусева
В Центре Гиляровского, филиале Музея Москвы, 30 ноября откроется выставка «Конструктивистские тенденции в творчестве Алексея Щусева. От эскизов и идей к реальности». Выставка подготовлена при поддержке Домклик.
Экспозиция представит более 200 уникальных эскизов, фрагментов авторской графики, фотографий и документов из архива наследников архитектора, большая часть из которых ранее не экспонировалась.
Кто такой Алексей Щусев и чем он знаменит
Алексей Щусев — выдающийся архитектор XX века, как никто другой умевший виртуозно работать в самых разных стилях — от историзма до модерна, — и глубоко постигать их суть.
Он прославился своими проектами зданий в Москве, среди которых — Казанский вокзал, здание Наркомзема, мавзолей Ленина, станция метро «Комсомольская-кольцевая». Он также был активным участником градостроительных проектов, в том числе строительства новых районов Москвы.
«Щусев всегда был на гребне новых архитектурных исканий, очень тонко чувствовал все нюансы развития стилей. Как и все передовые архитекторы постреволюционного периода, он искал новые формы для выражения актуальных социальных идей. Возможность показать архитектурные эскизы мастера в стиле конструктивизм 1920-х — начала 1930-х годов из семейного архива внесет существенный вклад в изучение его творчества», — отмечает куратор выставки, директор Музейно-библиотечного комплекса МАРХИ Марианна Евстратова.
О чем выставка
В экспозиции можно будет увидеть конкурсные эскизы зданий Библиотеки имени Ленина, Дома Советов в Иваново-Вознесенске, Народного комиссариата земледелия СССР (Наркомзема), Химического института, а также макет Мавзолея Ленина, письменный стол, за которым работал Алексей Щусев, и другие предметы из частных и музейных коллекций. Особый интерес представляют эскизы и проекты комплекса зданий Третьяковской галереи на Волхонке и музея Бардыгиных в Егорьевске, где впервые был применен принцип расположения музейных залов по спирали.
«В год 150-летия со дня рождения одного из самых блестящих архитекторов страны — Алексея Щусева — в Центре Гиляровского открывается выставка, которая дополнит ряд уже состоявшихся юбилейных проектов. Наша экспозиция концентрируется на одном из важнейших периодов творчества мастера — конструктивизме, а представленные эскизы и артефакты из архива наследников архитектора, которые ранее нигде не показывали, сделают ее интересной как профессиональному сообществу, так и самой широкой аудитории», — подчеркнула генеральный директор Музейного объединения «Музей Москвы» Анна Трапкова.
Выставка устроена по хронологическому принципу и представляет основные этапы творческого пути архитектора — поиск стиля, зрелый конструктивизм, постконструктивизм и переход к ар-деко. В отдельные разделы выделены сюжеты, посвященные генеральному плану развития столицы «Новая Москва» и этапам создания Мавзолея Ленина.
Как попасть на эту выставку и получить скидку на билеты на другие выставки Музея Москвы
Выставка пройдет в Центре Гиляровского по адресу: Москва, Столешников переулок, 9, стр. 5. Экспозиция будет работать с 30 ноября 2023 года по 10 марта 2024 года.
Генеральный партнер выставки «Конструктивистские тенденции в творчестве Алексея Щусева. От эскизов и идей к реальности» — Домклик. Также сервис недвижимости помог в создании раздела экспозиции, посвященного периоду с 1925 по 1930 годы.
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