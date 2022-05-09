Что такое «сталинка», и в чем ее прелесть
Сталинские дома или «сталинки» получили свое имя в честь И.В. Сталина, именно на период его правления пришелся расцвет этого типа застройки.
Старт строительству был дан в Краснодаре. Основной период «сталинской» застройки — с конца 1930-х до середины 1950-х.
Хотя дома тогда проектировались разные, самыми известными стали здания, выполненные в духе «сталинского ампира», со свойственными ему монументальностью, помпезностью и даже некоторой театральностью декораций. Именно в такой стилистике были застроены центральные улицы и проспекты крупных городов.
Условно эпоху «сталинок» можно поделить на два периода: довоенный и послевоенный. Первые были с деревянными межэтажными перекрытиями, послевоенные — с железобетонными. К тому же вторые отличались большим размахом при архитектурном планировании, чего требовала царящая идеология — торжество победы, демонстрация величия и могущества Страны Советов.
О том, что происходило с советским градостроительством после эпохи «сталинок» читайте в статьях «Что такое «хрущевка»: плюсы и минусы малогабаритного жилья»и «Что такое «брежневка» и почему она «улучшенка».
Особенности «сталинок»
- Большая площадь квартир: от 50 до 100 кв.м.
- Средняя этажность дома: от 4 до 7.
- Хорошее качество материалов, используемых в строительстве.
- В основном дома были кирпичными (до войны из красного кирпича, затем — из белого).
- Очень просторные подъезды
- В подъезде «сталинского дома» на лестничной клетке три двухкомнатные и трехкомнатные квартиры или две жилплощади с четырьмя комнатами
Плюсы «сталинок»
- Большая площадь квартир
- Высокие потолки (около 3 м). Это дает возможность сделать многоуровневый потолок с интересными дизайнерскими решениями
- Большие кухни до 15 кв.м
- Прекрасная шумо- и теплоизоляция
- Расположение преимущественно в историческом центре города
- Много света и пространства
- Большие окна
- Изолированность комнат и грамотная планировка
- Раздельный санузел
- Широкий балкон
Минусы «сталинок»
- Большой процент износа зданий из-за возраста
- Высокая стоимость квартир
- Неочевидный и ситуативный минус: высота потолков и оконных проемов порой может создать трудность при установке стеклопакетов.