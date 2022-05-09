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Недвижимость
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Что такое «сталинка», и в чем ее прелесть

Дата публикации: 09 мая 2022
Что такое «сталинка», и в чем ее прелесть
Содержание

Сталинские дома или «сталинки» получили свое имя в честь И.В. Сталина, именно на период его правления пришелся расцвет этого типа застройки.

Старт строительству был дан в Краснодаре. Основной период «сталинской» застройки — с конца 1930-х до середины 1950-х.

Хотя дома тогда проектировались разные, самыми известными стали здания, выполненные в духе «сталинского ампира», со свойственными ему монументальностью, помпезностью и даже некоторой театральностью декораций. Именно в такой стилистике были застроены центральные улицы и проспекты крупных городов.

Условно эпоху «сталинок» можно поделить на два периода: довоенный и послевоенный. Первые были с деревянными межэтажными перекрытиями, послевоенные — с железобетонными. К тому же вторые отличались большим размахом при архитектурном планировании, чего требовала царящая идеология — торжество победы, демонстрация величия и могущества Страны Советов.

О том, что происходило с советским градостроительством после эпохи «сталинок» читайте в статьях «Что такое «хрущевка»: плюсы и минусы малогабаритного жилья»и «Что такое «брежневка» и почему она «улучшенка».

Особенности «сталинок»

  • Большая площадь квартир: от 50 до 100 кв.м.
  • Средняя этажность дома: от 4 до 7.
  • Хорошее качество материалов, используемых в строительстве.
  • В основном дома были кирпичными (до войны из красного кирпича, затем — из белого).
  • Очень просторные подъезды
  • В подъезде «сталинского дома» на лестничной клетке три двухкомнатные и трехкомнатные квартиры или две жилплощади с четырьмя комнатами

Плюсы «сталинок»

  • Большая площадь квартир
  • Высокие потолки (около 3 м). Это дает возможность сделать многоуровневый потолок с интересными дизайнерскими решениями
  • Большие кухни до 15 кв.м
  • Прекрасная шумо- и теплоизоляция
  • Расположение преимущественно в историческом центре города
  • Много света и пространства

  • Большие окна
  • Изолированность комнат и грамотная планировка
  • Раздельный санузел
  • Широкий балкон

Минусы «сталинок»

  • Большой процент износа зданий из-за возраста
  • Высокая стоимость квартир
  • Неочевидный и ситуативный минус: высота потолков и оконных проемов порой может создать трудность при установке стеклопакетов.

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Ольга Маслевская
Ольга Маслевская
Автор статьи
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