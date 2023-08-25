Как предрассудки влияют на стоимость квартиры
Предрассудки и суеверия являются неотъемлемой частью нашей жизни. Это убеждения, которые не имеют никакого научного обоснования, но при этом оказывают значительное влияние на различные аспекты нашего поведения и принятия решений.
Одной из областей, где предубеждения могут сыграть определённую роль, является рынок недвижимости и, в частности, стоимость квартир.
Рассказываем о самых распространённых суевериях покупателей жилья.
Наследие предыдущих владельцев
По понятным причинам люди часто отказываются от покупки квартир, в которых произошли трагические события, например, смерть предыдущего владельца или серьёзные конфликты. Это может привести к снижению спроса на такие объекты и, соответственно, к снижению их цены.
Также причиной отказа от покупки жилья может стать плохая энергетика помещения. Это когда человек без видимых причин чувствует себя некомфортно в квартире.
«В моей практике было два случая, когда наследие предыдущих владельцев отразилось на принятии решения о выборе квартиры.
Однажды по этой причине у меня сорвалась сделка. Мои клиенты — супружеская пара — отказались от покупки, когда узнали, что квартира продаётся из-за того, что текущие владельцы разводятся. Более того, продавцы рассказали, что когда они покупали эту квартиру, предыдущие собственники продавали её по такой же причине. Вот такое совпадение (или нет).
Но бывает и наоборот. Пара снимала квартиру и после рождения ребёнка они переехали. Когда искал новых арендаторов, пришли молодожены и я пошутил, что это благодатное место — ведь в этой квартире рождаются дети. В скором времени и в этой семье появился малыш».
Магия чисел
Ещё одним распространенным предрассудком является вера в негативное воздействие определённых номеров квартир, домов, подъездов и даже этажей. Некоторые люди избегают приобретения квартир с номерами, содержащими цифру «4», поскольку она ассоциируется со смертью и несчастьем в некоторых культурах. У страха перед четвёрками даже есть своё название — «тетрафобия».
Также потенциальных покупателей могут отпугнуть комбинации цифр с повторяющейся шестёркой. И, конечно, несчастливым традиционно принято считать число «13».
Положительно сказаться на цене может наличие в адресе квартиры таких цифр, как «7» или «8».
Призраки прошлого вокруг
Суеверия также могут быть связаны с географическим положением квартиры. Люди, как правило, не горят желанием покупать квартиры, расположенные напротив кладбищ или мест с неблагоприятной историей, таких как бывшие тюрьмы или больницы. Это может влиять на спрос и цену таких объектов.
А что скажут люди?
Если район, в котором находится квартира, считается элитным по объективным причинам (высокое качество жилья, развитая транспортная и социальная инфраструктура), то завышенная цена объекта будет вполне оправдана.
Но бывает и так, что всеобщее убеждение о престижности того или иного района сформировано только на основании предрассудков, которые зачастую связаны с социальным статусом его жителей. Такое часто встречается в небольших городах.
Это работает и в обратную сторону — если квартира находится в непрестижном районе, то при прочих равных условиях её цена будет ниже рынка.
Не по фэншую
Некоторые покупатели при выборе квартиры руководствуются постулатами практик по организации пространства — фэншуй или Васту. Они верят в то, что при соблюдении всех правил древнего писания жильё принесёт хозяину здоровье, деньги и прочие блага.
Приверженцы таких теорий могут отказаться от покупки жилья, если окна или двери ориентированы не туда, куда нужно.
Стоит ли верить в предрассудки
В большинстве случаев цена квартиры определяется рыночными условиями, спросом и предложением, а также факторами, связанными с самой недвижимостью — состоянием квартиры, её местоположением, окружающей инфраструктурой.
Влияние суеверий и предрассудков на стоимость жилья зависит от культурных и религиозных убеждений каждого человека. Для некоторых людей эти факторы могут быть важными, а для других — не иметь никакого значения.