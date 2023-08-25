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Дом и уют
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Как предрассудки влияют на стоимость квартиры

Дата публикации: 25 авг 2023
Как предрассудки влияют на стоимость квартиры
Содержание

Предрассудки и суеверия являются неотъемлемой частью нашей жизни. Это убеждения, которые не имеют никакого научного обоснования, но при этом оказывают значительное влияние на различные аспекты нашего поведения и принятия решений.

Одной из областей, где предубеждения могут сыграть определённую роль, является рынок недвижимости и, в частности, стоимость квартир.

Рассказываем о самых распространённых суевериях покупателей жилья.

Наследие предыдущих владельцев

По понятным причинам люди часто отказываются от покупки квартир, в которых произошли трагические события, например, смерть предыдущего владельца или серьёзные конфликты. Это может привести к снижению спроса на такие объекты и, соответственно, к снижению их цены.

Также причиной отказа от покупки жилья может стать плохая энергетика помещения. Это когда человек без видимых причин чувствует себя некомфортно в квартире.

«В моей практике было два случая, когда наследие предыдущих владельцев отразилось на принятии решения о выборе квартиры.

Однажды по этой причине у меня сорвалась сделка. Мои клиенты — супружеская пара — отказались от покупки, когда узнали, что квартира продаётся из-за того, что текущие владельцы разводятся. Более того, продавцы рассказали, что когда они покупали эту квартиру, предыдущие собственники продавали её по такой же причине. Вот такое совпадение (или нет).

Но бывает и наоборот. Пара снимала квартиру и после рождения ребёнка они переехали. Когда искал новых арендаторов, пришли молодожены и я пошутил, что это благодатное место — ведь в этой квартире рождаются дети. В скором времени и в этой семье появился малыш».

Фото эксперта
Феликс Альберт
Эксперт по недвижимости

Магия чисел

Ещё одним распространенным предрассудком является вера в негативное воздействие определённых номеров квартир, домов, подъездов и даже этажей. Некоторые люди избегают приобретения квартир с номерами, содержащими цифру «4», поскольку она ассоциируется со смертью и несчастьем в некоторых культурах. У страха перед четвёрками даже есть своё название — «тетрафобия».

Также потенциальных покупателей могут отпугнуть комбинации цифр с повторяющейся шестёркой. И, конечно, несчастливым традиционно принято считать число «13».

Положительно сказаться на цене может наличие в адресе квартиры таких цифр, как «7» или «8».

Призраки прошлого вокруг

Суеверия также могут быть связаны с географическим положением квартиры. Люди, как правило, не горят желанием покупать квартиры, расположенные напротив кладбищ или мест с неблагоприятной историей, таких как бывшие тюрьмы или больницы. Это может влиять на спрос и цену таких объектов.

А что скажут люди?

Если район, в котором находится квартира, считается элитным по объективным причинам (высокое качество жилья, развитая транспортная и социальная инфраструктура), то завышенная цена объекта будет вполне оправдана.

Но бывает и так, что всеобщее убеждение о престижности того или иного района сформировано только на основании предрассудков, которые зачастую связаны с социальным статусом его жителей. Такое часто встречается в небольших городах.

Это работает и в обратную сторону — если квартира находится в непрестижном районе, то при прочих равных условиях её цена будет ниже рынка.

Не по фэншую

Некоторые покупатели при выборе квартиры руководствуются постулатами практик по организации пространства — фэншуй или Васту. Они верят в то, что при соблюдении всех правил древнего писания жильё принесёт хозяину здоровье, деньги и прочие блага. 

Приверженцы таких теорий могут отказаться от покупки жилья, если окна или двери ориентированы не туда, куда нужно.

Стоит ли верить в предрассудки

В большинстве случаев цена квартиры определяется рыночными условиями, спросом и предложением, а также факторами, связанными с самой недвижимостью — состоянием квартиры, её местоположением, окружающей инфраструктурой. 

Влияние суеверий и предрассудков на стоимость жилья зависит от культурных и религиозных убеждений каждого человека. Для некоторых людей эти факторы могут быть важными, а для других — не иметь никакого значения.

Читайте также: Как правильно торговаться с продавцом

Карина Камалова
Карина Камалова
Автор статьи
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