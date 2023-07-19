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Новости
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В Москве число ипотечных сделок в июне выросло на 13%

Дата публикации: 19 июл 2023
В Москве число ипотечных сделок в июне выросло на 13%

Больше 13 тысяч договоров ипотечного кредитования заключили в Москве в июне, сообщает пресс-служба столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений. 

«В июне 2023 года Управлением Росреестра по Москве зарегистрировано 13 123 договора ипотечного жилищного кредитования в отношении первичной и вторичной недвижимости столицы, что на 12,6% больше показателя мая — 11 657. По сравнению с показателем июня прошлого года число ипотечных договоров при покупке жилья увеличилось на 92,7%», — говорит пресс-служба. 

По словам Владимира Ефимова, заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений, Москва сохраняет лидерство среди регионов России по выданным льготным ипотечным кредитам. 

В июне объём выдачи по льготным программам в Москве составил 26,5 млрд рублей, что есть 19,6% от общероссийского объема льготной ипотеки. 

«И по итогам второго квартала мы фиксируем рекордное число ипотечных сделок при покупке жилья в строящихся домах и на вторичном рынке — свыше 36 тыс. Это на 28,6% превышает результат первых трех месяцев текущего года и на 75,8% больше апреля-июня прошлого года, а к предыдущему максимуму второго квартала 2021 года увеличение составило 8,6%», — заявляет руководитель Управления Росреестра по Москве Игорь Майданов.

К тому же по результатам первого полугодия 2023 года Росреестр зафиксировал в Москве наивысшие показатели объема регистраций за все годы — ранее никогда за период с января по июнь объем регистраций ипотеки не превышал 64 тыс. сделок (64 729).

По сравнению с первым полугодием 2022 года объем регистрации вырос на 23,9% (52 246 сделок), а к аналогичному периоду 2021 года (60 071 сделок), когда фиксировался предыдущий максимум, рост составил 7,8%.

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Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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