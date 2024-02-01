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В Минстрое рассказали о создании единого реестра нуждающихся в жилье

Дата публикации: 01 фев 2024
В Минстрое рассказали о создании единого реестра нуждающихся в жилье

Минстрой России разрабатывает единый цифровой реестр граждан, которые нуждаются в жилье, это позволит большему числу семей улучшить жилищные условия. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

На соответствующий учет граждан ставят региональные власти. Нуждающихся в улучшении жилищных условий включают в федеральные и региональные программы в зависимости от того, под какую категорию они подпадают. Жители РФ могут одновременно находиться в двух и более очередях на получение квартир.

«Минстроем России ведется работа по созданию единого реестра граждан, нуждающихся в жилье. Это позволит упорядочить работу федеральных и региональных исполнительных органов, органов местного самоуправления по предоставлению мер жилищной поддержки граждан», — сказали в пресс-службе.

Кроме того, процесс предоставления жилья станет более систематизированным, а планирование и расходование денег более эффективным. Это позволит большему числу нуждающихся семей улучшить жилищные условия, отметили в Минстрое.

Прежде всего в единый реестр внесут те категории граждан, которые получают поддержку в рамках программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ». Там в том числе говорится о детях-сиротах, собственниках квартир в аварийных домах и инвалидах.

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Анна Кузнецова
Анна Кузнецова
Автор статьи
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