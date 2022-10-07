В каких городах России выросли цены на аренду квартир: исследование Домклик и Суточно.ру
Аналитический центр Домклик и эксперты сервиса Суточно.ру в новом исследовании выяснили, в каких городах летом 2022 года аренда была наиболее востребована, и рассмотрели динамику изменений арендных ставок. Результаты, представленные в статье, основаны на анализе тысячи объявлений о сдаче однокомнатных квартир в долгосрочную и посуточную аренду.
Как изменились цены на долгосрочную аренду квартир
По данным Домклик, в первую тройку городов по спросу на аренду однокомнатных квартир вошли Москва (доля реализованных объявлений от общего количества объявлений по России — 11,4%), Санкт-Петербург (8,8%), Казань (6,1%). Также в десятку наиболее популярных городов вошли Новосибирск (5,8%), Воронеж (3,1%), Тюмень (2,5%), Краснодар (2,3%), Омск (2,1%), Красноярск (2,1%) и Ростов-на-Дону (2%).
Ниже для указанных городов представлена актуальная стоимость аренды стандартной однокомнатной квартиры площадью 35 кв. м по данным на середину сентября 2022. Также представлены данные об изменении стоимости аренды с начала лета и за прошлый год.
Долгосрочная аренда однокомнатных квартир в России значительно подорожала за прошедший год. Больше всего цены на аренду выросли не в Москве и Санкт-Петербурге, а в Ростове-на-Дону и Казани. Это связано с тем, что в период экономической турбулентности владельцы однокомнатных квартир в городах-миллионниках стали больше ориентироваться на стоимость аренды в Москве и Санкт-Петербурге. Арендодатели в Москве и Санкт-Петербурге, столкнувшись с оттоком населения и снижением спроса на аренду, вели себя более сдержанно. Летний рост цен связан с традиционным оживлением рынка в сентябре — самые выгодные варианты быстро разбирают.
Из списка городов на графике выше лидерами по стоимости аренды на сегодняшний день являются Москва (~45 тыс. руб. в месяц), Санкт-Петербург (~27 тыс. руб. в месяц) и Казань (~22 тыс. руб. в месяц).
По итогам лета, наибольший прирост средней стоимости аренды однокомнатной квартиры площадью 35 кв. м произошел в Ростове-на-Дону (+17%), Воронеже (+16%) и Санкт-Петербурге (+13%). В Москве также произошло повышение стоимость аренды — на 10%.
Если говорить об изменениях цен за год, то наибольший прирост зафиксирован в Ростове-на-Дону (+48%), Казани (+47%) и Новосибирске (+20%). В Москве за год стоимость изменилась незначительно: прирост стоимости аренды составляет всего 3%.
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Как изменились цены на посуточную аренду квартир
Санкт-Петербург, Москва и Казань стали самыми популярными городами этого лета по числу бронирований посуточного жилья. Также в топ-10 вошли Сочи, Калининград, Нижний Новгород, Адлер, Волгоград, Краснодар и Ростов-на-Дону. Об этом рассказали аналитики сервиса онлайн-бронирования жилья для отдыха Суточно.ру.
Дороже всего аренда этим летом стоила в Сочи — 4 649 рублей в среднем за сутки, что на 35% больше, чем прошлым летом. Далее идет Санкт-Петербург со средней ставкой 4 458 рублей за сутки (+37%) и Казань — 3 914 рублей за сутки (+33%). Эти города обогнали Москву по стоимости аренды, где этим летом средняя цена составила 3 854 рубля за сутки (+22%).
В последние годы Москва перестала лидировать по стоимости аренды среди других туристических городов, уступая первенство Санкт-Петербургу и Сочи, но в этом сезоне мы видим, что и в Казани аренда стала дороже, чем в Москве. Мы это связываем с перераспределением туристического потока после пандемии, люди стали меньше ездить в столицу, к тому же в Москве продолжают расти объемы сдаваемого жилья, в том числе стало больше появляться бюджетных вариантов в диапазоне 2000-3000 рублей за сутки.
Также в этом сезоне у туристов был очень популярен Минск, куда в этом году вновь открылась автомобильная граница. Вместе с ростом спроса выросли и средние ставки — на 50% за год, до 3 556 рублей за сутки.
В Адлере средняя стоимость аренды этим летом составила 3 873 рубля за сутки (+22%), в Нижнем Новгороде — 3 605 рублей (+47%), Ростове-на-Дону — 2 905 рублей (+32%), Волгограде — 2 869 рублей (+34%), Калининграде — 2 837 рублей (+14%), Краснодаре — 2 331 рубль (+13%).