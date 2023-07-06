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В июне Сбер зафиксировал рекордный спрос на ипотеку с начала года

Дата публикации: 06 июл 2023
В июне Сбер зафиксировал рекордный спрос на ипотеку с начала года

В июне 2023 года Сбер выдал 111 тысяч ипотечных кредитов на сумму 364 млрд рублей. По данным Домклик, это рекордные показатели с начала года. Об этом сообщил первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Кирилл Царёв во время Финансового конгресса Банка России, который проходит в эти дни в Санкт-Петербурге.

Аналитики Домклик отмечают рост спроса и на льготные ипотечные программы банка. Так, 41,3 тыс. кредитов на 178,7 млрд рублей было оформлено в июне по программам «Семейная ипотека», «Господдержка», «Дальневосточная ипотека» и «Ипотека для IT» — по данным Домклик, объём выдач на 4% превышает показатель мая.

Аналитики Домклик отмечают, что больше всего ипотеки (и по базовым, и по льготным программам) в июне банк выдал в Московской области (39,8 млрд рублей), Москве (38,5 млрд рублей), Краснодарском крае (22,6 млрд рублей), Санкт-Петербурге (21,7 млрд рублей) и Тюменской области (17,2 млрд рублей).

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Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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