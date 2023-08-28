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Москвичи могут получить право выбрать частный дом по программе реновации

Дата публикации: 28 авг 2023
Москвичи могут получить право выбрать частный дом по программе реновации

В Госдуму внесли проект закона, согласно которому граждане могут получить по программе реновации вместо квартиры частный дом с сохранением прописки в Москве. Информация об этом следует из документа, опубликованного в системе обеспечения законодательной деятельности.

Изменения предлагается внести в ст. 7.3 закона закона «О статусе столицы Российской Федерации», в которой регламентируются гарантии жилищных прав собственников и нанимателей квартир в домах, включенных в программу столичной реновации.

Как указано в законопроекте, при не менее двух третей голосов собственников за предоставление вместо квартир равнозначных частных домов застройщик будет обязан обеспечить возведение объектов коммунальной, социальной и транспортной инфраструктуры на месте строительства объектов ИЖС.

«Предоставление права выбора между квартирой и домом позволит дать гражданам больше свободы и возможности принять решение, соответствующее их индивидуальным потребностям и предпочтениям», — отмечается в пояснительной записке.

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Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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