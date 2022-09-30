Как сэкономить во время ремонта
Перед началом работ важно понимать, насколько оправданно вложение средств. Когда вам нужно как можно быстрее въехать в квартиру или вы планируете ее сдавать, то достаточно ограничиться косметическим ремонтом. А если вы купили квартиру в новостройке или хотите полностью переделать вторичное жилье под свой вкус, придется запастись временем и деньгами.
Мы подскажем, как пережить капитальный ремонт, где экономить вполне уместно, а на что лучше не жалеть средств.
На чем экономить нельзя
Электрика и проводкаНа электрике и проводке экономить нельзя! Единственное, что можно сделать самостоятельно — установить розетки. Все остальное доверьте электрику.В типовых домах старых серий обязательно нужно полностью поменять проводку. Если не сделать этого во время ремонта, то в будущем устранять проблемы будет очень сложно и дорого.Задача электрика — посчитать напряжение, выбрать провода и автоматы, сделать грамотную разводку. А вот расположение, высота и тип розеток зависят от того, есть ли у вас маленькие дети или животные.Не забудьте про телевизионные и компьютерные розетки. Телевизионные планируют в местах расположения телевизоров. Компьютерные обычно устанавливают в прихожей, где будет расположен wi-fi роутер.
Инженерные коммуникацииСистемы газоснабжения, канализации, водоснабжения, отопления и вентиляции могут выйти из строя внезапно и в самый неподходящий момент. Поэтому на них лучше не экономить. Неожиданный прорыв трубы обойдется в копеечку — ведь устранять последствия потопа вам придется и у себя, и у соседей.Как правило, в новостройках с этим проблем нет. А вот во вторичном жилье лучше сразу поменять старые трубы и радиаторы.При выборе сантехнических труб обратите внимание на полипропиленовые трубы. Их срок службы — около 50 лет. Они дешевле металлопластика и меди, но не уступают им в надежности.Выбирая ванную, остановитесь на акриловой или чугунной. Стальную очень скоро придется менять. Такие ванны быстро остывают и двигаются, что вызывает разгерметизацию стыков ванны со стеной. Если у вас уже есть стальная ванна, устранить ее недостатки можно при помощи обшивки теплоизоляционными материалами.
Окна и двериОкна и двери — это ваша безопасность. И тут всё понятно.Качественные окна обеспечивают надежную тепло- и звукоизоляцию дома. Выбирайте надежные тройные стеклопакеты с проточной вентиляцией. Не экономьте на фурнитуре — качественные петли и ручки окупятся очень быстро, ведь их не придется постоянно менять.Заказывайте окна у производителя, а не у дилера. Как правило, это дешевле. Многие заводы имеют в штате профессиональных замерщиков и несут гарантии за монтаж.Если у вас нет острой необходимости в межкомнатных дверях, не торопитесь с покупкой — их можно установить в любой момент без ущерба ремонту. Тем более двери визуально уменьшают пространство.
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При наличии чертежей стоимость работ строительной бригады обычно ниже. Вы можете сохранить до 25% от общего бюджета на ремонт.
Помимо этого дизайнер подскажет вам нестандартные ходы и решения. Он знает, как заменить дорогостоящие строительные материалы более дешевыми аналогами. А также подскажет, что в вашей квартире можно НЕ делать. Например, не переносить радиатор, не выравнивать стены и потолок или не переносить дверной проем.
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А при сумме кредита от 500 000 рублей можно заказать бесплатный выезд технадзора на приемку черновых работ. Ведь качественное выполнение работ на этом этапе — это 90% успешного ремонта.
На чем можно сэкономить
Теперь о приятном.
Покупка стройматериаловПокупайте материалы оптом. В этом случае можно получить скидку до 20%. Кроме того, приобретая оборудование и комплектующие в одном месте, вы избежите проблем с их сборкой. Иногда детали с одинаковым названием и назначением не подходят к приборам, купленным в другом магазине.Не гонитесь за брендами. Нередко отечественные материалы и оборудование не уступают разрекламированным зарубежным аналогам, но стоят в несколько раз меньше. Главное, почитайте перед покупкой отзывы.Ловите скидки. Традиционно строительный бум в стране начинается с наступлением теплых дней. Следовательно, оптимальное время для закупок — осенние и зимние месяцы. Кстати, в это время года многие строительные бригады работают по сниженным тарифам.
Выравнивание потолка и стенЧтобы сэкономить деньги и время на выравнивании потолка можно установить натяжной.Разнообразие цвета и фактуры поможет вам подобрать потолок под любой дизайн-проект.Идеально выравнивать стены нужно в тех местах, где будет встроенная мебель: кухня, прихожая или шкаф-купе. В остальной квартире достаточно выровнять контуры плинтуса, так как именно на них видно неровности. Незначительные трещинки или дефекты стен легко скрыть плотными обоями. Также можно сэкономить, если обшить стены гипсокартонном. Этот материал подходит для кирпичных стен, а также если в стене есть большие впадины. Но в этом случае вы потеряете от 5 до 15 см пространства.Хороший способ сэкономить на отделочных материалах — отказываться от них при любом подходящем случае. Например, использовать такие направления как лофт или фьюжн. Необработанные стены при ремонте в новостройке всегда смотрятся уместно. Применить этот прием во вторичке вам поможет дизайнер.
Утепление балконаЕсли вы не планируете объединять балкон с комнатой и использовать его в качестве жилого помещения, то отложите дорогой ремонт. Вам будет достаточно застеклить балкон и обшить его сайдингом.Для внутренней отделки можно использовать МДФ-панели, фанеру или вагонку. Такой балкон можно будет использовать для хранения вещей или сушки белья.
МебельВ идеале планируйте покупку мебели на этапе дизайн-проекта вместе с дизайнером. Если вы этого не сделали, то пригласите дизайнера, отправляясь за покупками. Эта услуга оплачивается отдельно, но она убережет вас от покупки ненужных и нефункциональных предметов. Дизайнер знает ассортимент магазинов и представляет, как та или иная мебель будет смотреться в вашей квартире.Не покупайте мебель про запас или целыми гарнитурами. Купите один функциональный диван и не берите к нему два кресла и пуф (даже если это отлично смотрится на витрине). В лучшем случае ими будет пользоваться ваш кот или собака. В худшем — они будут просто занимать пространство.
Коротко
Чтобы ремонт не затянулся на годы и не лишил вас денег, нервов и сна, запомните основные правила:
- Доверяйте профессионалам
- Проверяйте профессионалов
- Экономьте там, где это не отразится на результате
- Платите за качество, но не переплачивайте за бренды
- И относитесь ко всему с позитивом!