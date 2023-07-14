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Новости
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В Госдуме принят закон о правах владельцев гаражей

Дата публикации: 14 июл 2023
В Госдуме принят закон о правах владельцев гаражей

Госдума окончательно приняла закон, регулирующий организацию и деятельность гаражных объединений, а также права и обязанности их участников. Он вступит в силу с 1 октября 2023 года.

Законом определяются понятия «территория гаражного назначения», «гараж» и «гаражный комплекс». Теперь статус собственников гаражей и машино-мест, их общего имущества также регулируются законом.

Установлено, что доля в праве общей собственности на общее имущество у каждого собственника гаража пропорциональна площади гаража.

К тому же закон регулирует общее имущество в гаражных комплексах. К ним относятся лестничные площадки, лестницы, лифты и коридоры.

Напомним, что С 1 сентября 2021 года россиянам разрешено легализовать гаражи, которые были построены до 29 декабря 2004 года, то есть до введения в действие Градостроительного кодекса.

Новости
Автовладельцам
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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