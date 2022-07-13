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55 тысяч россиян уже воспользовались гаражной амнистией

Дата публикации: 13 июл 2022
55 тысяч россиян уже воспользовались гаражной амнистией
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С 1 сентября 2021 года россиянам разрешено легализовать гаражи, которые были построены до 29 декабря 2004 года, то есть до введения в действие Градостроительного кодекса. Теперь для оформления прав на постройку не надо идти в суд, а сама процедура максимально упрощена. Шансом уже воспользовались хозяева 55 тысяч объектов. Какие гаражи попадают под амнистию и как ее провести?

Что такое гаражная амнистия

Процедура позволяет официально оформить права на гараж, которым владелец зачастую пользуется уже десятилетиями. Причем можно не только оформить саму постройку, но и бесплатно получить землю под ней. Сегодня в Росреестре не возьмутся определить точное количество таких незаконных гаражей: огромное количество появилось еще в советские времена и хозяева пользуются ими «на птичьих правах». Но по словам главы ведомства Олега Скуфинского, за последние 9 месяцев россияне оформили по новой схеме в собственность 55 тысяч объектов. Срок действия амнистии ограничен — она закончится 1 сентября 2026 года.

Какие гаражи можно амнистировать

Для легализации машино-места необходимы одновременно три условия: гараж является капитальным, он не признан самовольной постройкой, при этом был построен до 29 декабря 2004 года. Могут быть также узаконены металлические гаражи, если они находятся на территории кооператива, где владелец не стал возводить капитальное строение. Не помешает оформлению и тот факт, если прежний хозяин умер или неизвестно его местонахождение.

Земля, на которой расположен гараж, должна быть подведомственна государству или муниципалитету. А вот ракушек вне кооператива (они считаются самостроем), подземных гаражей при многоэтажках и офисных комплексов амнистия не касается.

Где оформить и какие документы нужны

Для легализации нужны документы, свидетельствующие о праве на гараж: старый техпаспорт на эту постройку, документ о подключении к электросетям, о наследстве или о покупке гаража. Однако, уверяют в Росреестре, гараж можно оформить и при их отсутствии — органы власти могут оформить объект на основании других документов.

Граждане должны обратиться в орган местного самоуправления (в том числе через МФЦ) с заявлением о предоставлении участка под существующим гаражом с приложением любого документа, который подтверждает факт владения гаражом.

Выбрать гараж

Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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