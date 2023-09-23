В Госдуме предложили ввести жилищные сертификаты для врачей
Медицинским работникам могут предоставить сертификаты на покупку или аренду жилья, при этом врачи будут обязаны проработать в соответствующих учреждениях не менее 5 лет. С таким предложением к вице-премьеру России Татьяне Голиковой обратился вице-спикер Госдумы Владислав Даванков, передает ТАСС.
«В целях снижения дефицита врачей и медицинского персонала фракция "Новые люди" считает необходимым предоставлять им возможность получить жилищный сертификат, в первую очередь — врачам и персоналу по дефицитным специальностям. Жилищный сертификат может быть использован для приобретения или аренды жилья по более доступным ценам либо первоначального взноса на жилье и льготные условия кредитования», — говорится в письме.
Условием, по мнению вице-спикера, должно стать обязательство работать в государственном медицинском учреждении не меньше 5 лет.
Согласно оценке Даванкова, это позволит привлечь новых врачей в дефицитные специальности и в регионы, а источником финансирования программы может стать пересмотр действующих программ льготных ипотек, которые завершаются в 2024 году.