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В Госдуме предлагают выдавать врачам бесплатное жилье

Новости
09 окт 2024
1K
В Госдуме предлагают выдавать врачам бесплатное жилье

Депутаты предложили предоставлять медикам бесплатное жилье с возможностью приватизировать его после пяти лет работы. Об этом пишут «Известия».

«В российской системе здравоохранения фиксируется рост дефицита специалистов. Согласно докладу ВШЭ «Российское здравоохранение», в долговременном плане численность врачей в медицинских учреждениях, подведомственных Министерству здравоохранения РФ, снизилась с 608,7 тыс. в 2000 году до 541,5 тыс. в 2022 году», — говорится в обращении депутатов на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

Они отметили, что число среднего медперсонала тоже уменьшается, причем как в госсекторе, так и в целом по стране, но в первом случае сокращение более существенное.

Эти тенденции, по словам депутатов, говорят о перемещении медработников из государственного в негосударственный сектор. В итоге 28% врачей и 18% среднего медицинского персонала работают в частных и ведомственных медицинских организациях.

Для граждан, как подчеркивается в обращении, особенно чувствительна нехватка участковых врачей (врачей-терапевтов, педиатров, врачей общей практики). Их дефицит в 2023 году составил 21%.

«Для повышения престижа профессии и решения проблемы дефицита врачей необходимо ввести программу предоставления бесплатного жилья медицинским работникам. В первый год после трудоустройства жилье нужно предоставлять в рамках соцнайма, а потом разрешить его приватизировать через пять лет после начала работы в медучреждении», — пояснил автор обращения, глава фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

По его словам, такая программа действует в Новгородской области и уже показала хорошие результаты.

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Новости
Курс недвижимости
Комментарии2
В
Валерия Т.
09 окт 2024

А вот вообще в приницпе можно людей обеспечить работой от государства и позволять приватизировать жильё всем людям, кто трудится на благо государства. А не извечная гонка для достойной жизни и впахивания по 12 часов или на 2-3 работах.

О
Оксана И.
09 окт 2024

Дефицит среднего медицинского персонала как будут компенсировать?

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