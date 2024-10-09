В Госдуме предлагают выдавать врачам бесплатное жилье
Депутаты предложили предоставлять медикам бесплатное жилье с возможностью приватизировать его после пяти лет работы. Об этом пишут «Известия».
«В российской системе здравоохранения фиксируется рост дефицита специалистов. Согласно докладу ВШЭ «Российское здравоохранение», в долговременном плане численность врачей в медицинских учреждениях, подведомственных Министерству здравоохранения РФ, снизилась с 608,7 тыс. в 2000 году до 541,5 тыс. в 2022 году», — говорится в обращении депутатов на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина.
Они отметили, что число среднего медперсонала тоже уменьшается, причем как в госсекторе, так и в целом по стране, но в первом случае сокращение более существенное.
Эти тенденции, по словам депутатов, говорят о перемещении медработников из государственного в негосударственный сектор. В итоге 28% врачей и 18% среднего медицинского персонала работают в частных и ведомственных медицинских организациях.
Для граждан, как подчеркивается в обращении, особенно чувствительна нехватка участковых врачей (врачей-терапевтов, педиатров, врачей общей практики). Их дефицит в 2023 году составил 21%.
«Для повышения престижа профессии и решения проблемы дефицита врачей необходимо ввести программу предоставления бесплатного жилья медицинским работникам. В первый год после трудоустройства жилье нужно предоставлять в рамках соцнайма, а потом разрешить его приватизировать через пять лет после начала работы в медучреждении», — пояснил автор обращения, глава фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.
По его словам, такая программа действует в Новгородской области и уже показала хорошие результаты.
Как встать в очередь на квартиру: кому положено бесплатное жилье
А вот вообще в приницпе можно людей обеспечить работой от государства и позволять приватизировать жильё всем людям, кто трудится на благо государства. А не извечная гонка для достойной жизни и впахивания по 12 часов или на 2-3 работах.
Дефицит среднего медицинского персонала как будут компенсировать?