В Госдуме предлагают полностью запретить хостелы в жилых домах
Депутаты внесут в Госдуму законопроект о запрете открывать хостелы в нежилых помещениях многоквартирных домов. Об этом сообщил первый зампред фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев.
По закону хостелы нельзя размещать в жилых помещениях многоквартирных домов, при этом правило не распространяется на нежилые объекты на первых этажах.
«Как показала практика, даже такие хостелы создают невыносимые условия. Жители жалуются на постояльцев-мигрантов. Ночлежки создают почву для межнациональных конфликтов и проблем, связанных с поведением приезжих», — сказал Гусев «РИА Новости».
Он также подчеркнул, что из-за хостелов коммуникации в жилых домах быстрее изнашиваются, увеличивается нагрузка на всю инфраструктуру: воду, канализацию, электричество и газ.
Новые правила сдачи жилья в аренду: что изменилось
Вы можете оставить первый.