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В Госдуме предлагают полностью запретить хостелы в жилых домах

Дата публикации: 16 авг 2024
В Госдуме предлагают полностью запретить хостелы в жилых домах

Депутаты внесут в Госдуму законопроект о запрете открывать хостелы в нежилых помещениях многоквартирных домов. Об этом сообщил первый зампред фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев.

По закону хостелы нельзя размещать в жилых помещениях многоквартирных домов, при этом правило не распространяется на нежилые объекты на первых этажах.

«Как показала практика, даже такие хостелы создают невыносимые условия. Жители жалуются на постояльцев-мигрантов. Ночлежки создают почву для межнациональных конфликтов и проблем, связанных с поведением приезжих», — сказал Гусев «РИА Новости».

Он также подчеркнул, что из-за хостелов коммуникации в жилых домах быстрее изнашиваются, увеличивается нагрузка на всю инфраструктуру: воду, канализацию, электричество и газ.

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Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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