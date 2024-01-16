В Госдуме хотят создать рабочую группу для решения проблем в ЖКХ
Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал срочно сформировать рабочую группу для решения вопросов в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
В начале года в ряде регионов России произошли коммунальные аварии, из-за которых десятки домов остались без отопления.
«Давайте с вами пригласим министра (строительства и жилищно-коммунального хозяйства — ред.), создадим в срочном порядке рабочую группу. Есть предложение, чтобы ее возглавил (вице-спикер Госдумы — ред.) Гордеев Алексей Васильевич, и руководители профильных комитетов вошли в состав с целью выработки предложений по наведению порядка в этой сфере», — сказал он в ходе пленарного заседания Госдумы.
Володин заявил, что нужно выезжать на места аварий и делать все для защиты граждан в этой ситуации.
Помимо прочего, спикер Госдумы рассказал об обращениях, которые касаются неэффективной работы коммунальщиков. Он отметил, что мощности объектов по производству электричества и тепла не всегда находятся в надлежащем состоянии.