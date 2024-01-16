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В Госдуме хотят создать рабочую группу для решения проблем в ЖКХ

Дата публикации: 16 янв 2024
В Госдуме хотят создать рабочую группу для решения проблем в ЖКХ

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал срочно сформировать рабочую группу для решения вопросов в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

В начале года в ряде регионов России произошли коммунальные аварии, из-за которых десятки домов остались без отопления.

«Давайте с вами пригласим министра (строительства и жилищно-коммунального хозяйства — ред.), создадим в срочном порядке рабочую группу. Есть предложение, чтобы ее возглавил (вице-спикер Госдумы — ред.) Гордеев Алексей Васильевич, и руководители профильных комитетов вошли в состав с целью выработки предложений по наведению порядка в этой сфере», — сказал он в ходе пленарного заседания Госдумы.

Володин заявил, что нужно выезжать на места аварий и делать все для защиты граждан в этой ситуации.

Помимо прочего, спикер Госдумы рассказал об обращениях, которые касаются неэффективной работы коммунальщиков. Он отметил, что мощности объектов по производству электричества и тепла не всегда находятся в надлежащем состоянии.

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Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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