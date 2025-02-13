В Росреестре разъяснили новые правила сделок с землей
С марта 2025 года в России нельзя будет зарегистрировать сделки с земельными участками, если сведений об их границах нет в ЕГРН. Об этом сообщает Росреестр.
Иными словами, такие участки невозможно будет продать, подарить, обменять или сдать в аренду. Такие изменения внесены в статью 26 закона «О регистрации недвижимости».
«С 1 марта 2025 года регистрационные действия в отношении земельного участка не смогут быть выполнены, если в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) отсутствуют сведения о местоположении его границ», — говорится в сообщении.
Также нельзя будет поставить на кадастровый учет или оформить в собственность здание, сооружение либо строящийся объект, расположенный на таком участке. Применение новых правил не зависит ни от категории земли, ни от вида его разрешенного использования.
Для чего понадобились изменения
Как объяснили в Росреестре, если в ЕГРН нет сведений о границах участка, то однозначно определить, где он на самом деле находится и какова его площадь, невозможно. Ввиду этого покупатель может засомневаться, что цена сделки актуальна и соответствует параметрам недвижимости. Также иногда это приводит к строительству объекта на чужом участке.
Кроме этого, бывают случаи, когда продавец показывает покупателю чужой участок или на словах «увеличивает» свой. В результате человек покупает совершенно другой объект. Вместе с тем отсутствие точно определенных границ — причина большинства конфликтов между собственниками соседних территорий.
В ведомстве подчеркнули, что Росреестр по-прежнему будет принимать документы для регистрации сделок с земельными участками, но, по новым правилам, при отсутствии в ЕГРН сведений об их границах процедуру приостановят.
Как проверить, внесены ли в ЕГРН границы земельного участка
Сделать это можно с помощью публичной кадастровой карты Росреестра: нужно лишь ввести кадастровый номер или адрес, и система покажет интересующий участок. Кроме того, эти сведения указаны в выписке из ЕГРН, которую можно получить как в электронном, так и в бумажном виде — через портал госуслуг или в МФЦ.
Внесение в ЕГРН сведений о границах земельного участка происходит на основании заявления о кадастровом учете и межевого плана, которые владелец должен предоставить в Росреестр. Межевание, в свою очередь, проводят кадастровые инженеры.
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