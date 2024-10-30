Дачную амнистию распространили на хозпостройки
Россияне смогут оформить в собственность дома на несколько семей и хозяйственные постройки по упрощенной схеме. Такой закон подписал президент России Владимир Путин.
В первом случае речь идет о домах блокированной застройки, возведенных до 14 мая 1998 года, до вступления в силу Градостроительного кодекса. Такие объекты состоят из нескольких частей — у каждой свой вход и свои хозяева, но одна крыша и стена. Дома были распространены 60-70-е годы, жилье там предоставляли сразу двум или трем семьям.
Из-за того, что у таких строений общие коммуникации и участок, при оформлении собственности возникали проблемы, и владельцам недвижимости приходилось обращаться в суд. Теперь же зарегистрировать ее можно будет в упрощенном порядке.
Также этот механизм расширили на хозпостройки, например, бани, сараи, теплицы, погреба и колодцы. Сведения о них будут вносить в ЕГРН на основании техпаспортов или оценочной документации. При этом объекты должны быть включены в технический или государственный реестр домовладения до 1 января 2013 года, а у собственника должно быть право на соответствующий земельный участок.
Упрощенный порядок не будет распространяться на постройки, которые признали самовольными, подлежащими сносу.
Дачная амнистия: что это такое и как воспользоваться
Прошу уточнить . по какой ипотечной программе будут приобретаться такие обьекты в собственность при покупке домовладения или дачного строения ?
Константин С.здравствуйте! У нас есть программа Загородная недвижимость.
Значит ли это,что теперь такие обьекты можно будет приобретать в ипотеку?
Надежда М.здравствуйте! У нас есть программа Загородная недвижимость.