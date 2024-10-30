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Дачную амнистию распространили на хозпостройки

Новости
30 окт 2024
681
Дачную амнистию распространили на хозпостройки

Россияне смогут оформить в собственность дома на несколько семей и хозяйственные постройки по упрощенной схеме. Такой закон подписал президент России Владимир Путин.

В первом случае речь идет о домах блокированной застройки, возведенных до 14 мая 1998 года, до вступления в силу Градостроительного кодекса. Такие объекты состоят из нескольких частей — у каждой свой вход и свои хозяева, но одна крыша и стена. Дома были распространены 60-70-е годы, жилье там предоставляли сразу двум или трем семьям.

Из-за того, что у таких строений общие коммуникации и участок, при оформлении собственности возникали проблемы, и владельцам недвижимости приходилось обращаться в суд. Теперь же зарегистрировать ее можно будет в упрощенном порядке.

Также этот механизм расширили на хозпостройки, например, бани, сараи, теплицы, погреба и колодцы. Сведения о них будут вносить в ЕГРН на основании техпаспортов или оценочной документации. При этом объекты должны быть включены в технический или государственный реестр домовладения до 1 января 2013 года, а у собственника должно быть право на соответствующий земельный участок.

Упрощенный порядок не будет распространяться на постройки, которые признали самовольными, подлежащими сносу.

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Комментарии4
К
Константин С.
3 дня назад

Прошу уточнить . по какой ипотечной программе будут приобретаться такие обьекты в собственность при покупке домовладения или дачного строения ?

Домклик
2 дня назад

Константин С.здравствуйте! У нас есть программа Загородная недвижимость.

Н
Надежда М.
4 дня назад

Значит ли это,что теперь такие обьекты можно будет приобретать в ипотеку?

Домклик
3 дня назад

Надежда М.здравствуйте! У нас есть программа Загородная недвижимость.

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