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Еще 1 млрд рублей выделят на социальную газификацию в РФ
Дата публикации: 21 фев 2025
Нуждающиеся россияне продолжат получать субсидии на частичную оплату газового оборудования и его установку по программе социальной газификации. На эти цели в 2025 году правительство направит 1 млрд руб. Об этом сообщается на сайте кабмина.
Выплата не менее 100 тыс. руб. в рамках программы предоставляется:
- многодетным семьям;
- гражданам с невысокими доходами;
- инвалидам I группы, а также людям, которые ухаживают за детьми-инвалидами;
- ветеранам ВОВ, участникам СВО и членам их семей.
Программу социальной газификации запустили в 2021 году. Всего за время ее действия было заключено свыше 1,4 млн договоров на подведение коммуникаций.
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Юля ТихоноваВсе авторы
Автор статьи
Эксперт в области рынка недвижимости и ипотеки
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