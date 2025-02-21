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Еще 1 млрд рублей выделят на социальную газификацию в РФ

Дата публикации: 21 фев 2025
Еще 1 млрд рублей выделят на социальную газификацию в РФ

Нуждающиеся россияне продолжат получать субсидии на частичную оплату газового оборудования и его установку по программе социальной газификации. На эти цели в 2025 году правительство направит 1 млрд руб. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Выплата не менее 100 тыс. руб. в рамках программы предоставляется:

  • многодетным семьям;
  • гражданам с невысокими доходами;
  • инвалидам I группы, а также людям, которые ухаживают за детьми-инвалидами;
  • ветеранам ВОВ, участникам СВО и членам их семей.

Программу социальной газификации запустили в 2021 году. Всего за время ее действия было заключено свыше 1,4 млн договоров на подведение коммуникаций.

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Новости
Юля Тихонова
Юля ТихоноваВсе авторы
Автор статьи
Эксперт в области рынка недвижимости и ипотеки
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