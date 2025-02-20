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Новости
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Размер возмещения по вкладам хотят увеличить до 2,8 млн рублей

Дата публикации: 20 фев 2025
Размер возмещения по вкладам хотят увеличить до 2,8 млн рублей

Максимальную сумму страхового возмещения по банковским вкладам предлагают повысить в два раза — с 1,4 млн руб. до 2,8 млн руб. Такой законопроект внесен в Госдуму.

Изменения вносятся в статью 11 закона «О страховании вкладов в банках Российской Федерации».

Авторы документа объясняют необходимость пересмотра размера возмещения многочисленными изменениями, которые произошли за последние 10 лет (лимит в 1,4 млн руб. действует с 2014 года). Они отмечают, что за это время существенно увеличилась стоимость жизни, цены на товары и услуги, а также изменились ставки по депозитам. Вместе с тем больше граждан кладут на них свои сбережения, поэтому необходимо улучшить защиту их интересов при наступлении страховых случаев. Речь в том числе о банкротстве банков и отзыве у них лицензий.

При наступлении страхового случая вкладчикам положено страховое возмещение. Они могут вернуть максимум 1,4 млн руб., даже если депозитов несколько.

Оптимальным депутаты считают лимит в 2,8 млн руб. По их словам, это защитит деньги на вкладах в нынешней экономической ситуации, снизит риски их потери, а также повысит доверие россиян к банковской системе.

Практически идентичный законопроект парламентарии вносили в Госдуму в ноябре 2024 года, но его сняли с рассмотрения, так как в нем не было заключения правительства. Тем документом предлагалось повысить лимит до 3 млн руб.

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Новости
Юля Тихонова
Юля ТихоноваВсе авторы
Автор статьи
Эксперт в области рынка недвижимости и ипотеки
Примут ли такой закон?
Поделитесь вашим мнением в комментариях
Комментарии1
П
Пользователь
21 фев 2025

И в этом законопроекте нет заключения правительства. В прошлом году требовалось, а в этом уже не требуется. Чудны дела ГД...

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