Размер возмещения по вкладам хотят увеличить до 2,8 млн рублей
Максимальную сумму страхового возмещения по банковским вкладам предлагают повысить в два раза — с 1,4 млн руб. до 2,8 млн руб. Такой законопроект внесен в Госдуму.
Изменения вносятся в статью 11 закона «О страховании вкладов в банках Российской Федерации».
Авторы документа объясняют необходимость пересмотра размера возмещения многочисленными изменениями, которые произошли за последние 10 лет (лимит в 1,4 млн руб. действует с 2014 года). Они отмечают, что за это время существенно увеличилась стоимость жизни, цены на товары и услуги, а также изменились ставки по депозитам. Вместе с тем больше граждан кладут на них свои сбережения, поэтому необходимо улучшить защиту их интересов при наступлении страховых случаев. Речь в том числе о банкротстве банков и отзыве у них лицензий.
При наступлении страхового случая вкладчикам положено страховое возмещение. Они могут вернуть максимум 1,4 млн руб., даже если депозитов несколько.
Оптимальным депутаты считают лимит в 2,8 млн руб. По их словам, это защитит деньги на вкладах в нынешней экономической ситуации, снизит риски их потери, а также повысит доверие россиян к банковской системе.
Практически идентичный законопроект парламентарии вносили в Госдуму в ноябре 2024 года, но его сняли с рассмотрения, так как в нем не было заключения правительства. Тем документом предлагалось повысить лимит до 3 млн руб.
Лимит возмещения по эскроу-счетам могут увеличить до 30 млн рублей
И в этом законопроекте нет заключения правительства. В прошлом году требовалось, а в этом уже не требуется. Чудны дела ГД...