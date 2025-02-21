Главное за неделю с 17 по 21 февраля 2025 года
«Семейная ипотека» на вторичку в 2025 году: мнения
Власти могут распространить «Семейную ипотеку» на покупку вторички в регионах, где нет новостроек, уже весной. Эксперты считают, что мера не только поддержит жителей этих субъектов, но и простимулирует развитие в них рынка недвижимости.
Если говорить о влиянии на рынок недвижимости, то в результате в этих маленьких городах, где мало чего строится, появится ликвидность рынка. И тогда за счет увеличения ликвидности у жителей появится возможность продать квартиру в этом регионе или городе и, например, использовать вырученные деньги в качестве первоначального взноса или суммы на покупку квартиры в новостройке там, где новые дома есть.
Так что мера косвенно поддерживает и строительный сектор, несмотря на то, что, казалось бы, в первую очередь она распространяется на регионы, где ничего не строится.
Разбираемся, какими могут быть условия покупки вторички в рамках льготной ипотеки для семей с детьми и как расширение программы скажется на ценах.
Узнать подробнее о «Семейной ипотеке» на вторичку>>
Что происходит с ценами на квартиры в начале года
Средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке РФ в январе составила 171,1 тыс. руб., это на 0,4% выше, чем в декабре 2024 года. Об этом говорится в исследовании Домклик и Центра финансовой аналитики Сбера.
Цены на новостройки продолжают расти, но темпы роста стабилизировались на уровне 0,3-0,4% за месяц, рост за полгода (с июля 2024 по январь 2025) — менее 1,5%.
Средняя стоимость кв. м на рынке вторичного жилья составила 112,2 тыс. руб. Это на на 0,6% больше, чем в декабре 2024-го.
Узнать, что будет с ценами на квартиры>>
Сбер расширил «Ипотеку Мурабаха» на все регионы Северного Кавказа
Исламская ипотека Сбербанка теперь доступна во всех регионах Северного Кавказа. Ранее «Ипотеку Мурабаха» можно было получить только в Чечне и Дагестане, а также в Татарстане и Башкортостане.
Программа позволяет оформить беспроцентную рассрочку на квартиру, максимальная сумма финансирования составляет 100 млн руб., его срок — до 20 лет. Первоначальный взнос — от 20%.
Северный Кавказ — один из ключевых регионов России с высоким потенциалом развития продуктов партнерского финансирования, поскольку здесь проживают миллионы россиян, исповедующих ислам. «Ипотека Мурабаха» — важный социальный продукт, а структурирование ипотечной сделки по принципам партнерского финансирования делает ее привлекательной для широкого круга наших клиентов.
Подробнее об условиях получения «Ипотеки Мурабаха»>>
Частные дома стоят в три раза дешевле новостроек — исследование
Ценовой разрыв на квартиры в новостройках и частные дома в России составляет 66% — 191,3 тыс. руб. против 65,1 тыс. руб. за «квадрат». Таковы данные аналитиков Домклик.
Самая большая разница в стоимости в Архангельской области — 73%. На втором месте оказалась Мордовия — 72%, а третье место поделили Забайкальский край и Нижегородская область — по 71%.
А наименьшие показатели разницы в цене отмечены в Ивановской области (44%), Ставропольском крае и Амурской области (по 45%), а также Тюменской области (46%).
Читать все исследование>>
В Госдуме предложили ввести льготную ипотеку для педагогов
Госдума рекомендовала правительству России подумать над мерами поддержки педагогов, в том числе над запуском льготной ипотечной программы.
Рекомендовать правительству РФ обеспечить подготовку и внесение в приоритетном порядке в Госдуму законодательных инициатив о возможных механизмах предоставления мер поддержки педагогическим работникам, включая льготное ипотечное кредитование.
Узнать, сколько раз можно взять льготную ипотеку>>
Новостройки выбирают 99% покупателей с «Семейной ипотекой»
К такому выводу пришли аналитики Домклик, проанализировав сделки по льготной программе в январе. Доля ИЖС при этом составила лишь 1%.
За прошедший год распределение существенно изменилось. В первом полугодии 2024-го доля ИЖС в общем количестве выдач была на рекордно высоком уровне — около 23%, максимума она достигла в марте прошлого года — 41%.
Наибольшей популярностью у заемщиков по-прежнему пользуются однокомнатные и двухкомнатные квартиры. В среднем жилье, купленное по «Семейной ипотеке», стоит 7,8 млн руб., а первоначальный взнос составляет 2,3 млн руб.
Читать исследование полностью>>
В России предлагают разрешить прописку в апартаментах
Правительство России обсуждает возможность регистрации граждан в апартаментах.
Такую инициативу вице-премьеру — руководителю аппарата правительства Дмитрию Григоренко ранее направило МВД. Ведомство предлагает два варианта: признать апартаменты жильем или изменить правила постоянной регистрации.
Предложение МВД было получено, в настоящий момент рассматривается.
Узнать, в чем разница между апартаментами и квартирой>>
- «Семейная ипотека» на вторичку в 2025 году: мнения
- Что происходит с ценами на квартиры в начале года
- Сбер расширил «Ипотеку Мурабаха» на все регионы Северного Кавказа
- Частные дома стоят в три раза дешевле новостроек — исследование
- В Госдуме предложили ввести льготную ипотеку для педагогов
- Новостройки выбирают 99% покупателей с «Семейной ипотекой»
- В России предлагают разрешить прописку в апартаментах
Добрый день. Еще очень хотелось бы видеть в категории семейной ипотеки лиц одиноких матерей с ребенком. Это тоже не малая часть населения незастронута!
Марина Е.здравствуйте! Матери-одиночки также могут воспользоваться программой Семейная ипотека.
Домкликкуда нужно обращаться? И ещё если я хочу купить дом в поселке где я живу , но это этот дом не входит а новостройки . Мне дадут семейную ипотеку и у меня 3 деток и я хочу взять ипотеку семейную
Лилия Х.здравствуйте! На данный момент программа "Семейная ипотека" не распространяется на вторичное жильё.
Также вы можете ознакомиться с программой "Ипотека на вторичное жильё".
Будем держать в курсе всех изменений. Следите за новостями в журнале Домклик и в наших соцсетях.
Домклик когда уже отправите документы на выплату в департамент по молодой семье?у меня сроки горят вы уже все просрочили.Раз сбер говорит вы этим занимайтесь
Александр М.здравствуйте! Для участия в программе нужно обратиться в орган местного самоуправления.
Действует ли еще ипотека с пониженной ставкой для ит специаоистов?
Мария С.здравствуйте! С подробными условиями программы "Ипотека для IT" можно ознакомиться в статье и на странице программы.
Для расчёта условий мы рекомендуем обратиться к менеджеру и заказать звонок по номеру 900.
Когда можно будет брать ипотеку?
Мария С.здравствуйте! Такой информации нет. Уточним, программы с государственной поддержкой субсидирует государство и именно оно устанавливает их условия. У Банка таких полномочий нет.
Будем держать в курсе всех изменений. Следите за новостями в журнале Домклик и в наших соцсетях.
Было бы неплохо, если бы Сбер перестал накидывать так называемую субсидию на застройщиков частного сектора при которой происходит завышение стоимости жилья, тем самым нарушая распоряжение ЦБ.
Андрей Д.здравствуйте! Уточним, субсидирование разрешено ипотечным стандартом.
Домкликгде это в ипотечном стандарте разрешено субсидирование с применением комиссии?
Андрей Д.согласна полностью!
Домкликвы не понимаете, что в итоге платит покупатель? Разрешите в тело кредита тогда вносить этот платеж
Виктория Б.здравствуйте! Согласно пп. е) п. 32 Решения Минфина по Семейной ипотеке возмещение кредиторам недополученных доходов по кредитам, выданным в рамках государственной программы субсидирования, осуществляется при выполнении определенных условий, в том числе условия о том, что заёмщиком за счёт собственных средств оплачивается не менее 20 (двадцати) процентов от цены договора, по которому приобретается объект недвижимости (права требования на объект недвижимости).
Так, из прямого прочтения условий государственной программы субсидирования можно сделать вывод о том, что Банк не вправе установить обязанность заёмщика оплатить менее 20 (двадцати) процентов цены от цены договора, по которому приобретается объект недвижимости (права требования на объект недвижимости) за счет собственных средств, но не следует вывода о том, что Банк не вправе устанавливать требование о повышении порога в 20 (двадцать) процентов.
Поскольку кредитный договор не относится к категории публичных договоров, Банк в праве устанавливать собственные продуктовые условия и параметры кредитных продуктов, к которым относится, например, размер первоначального взноса по кредиту за счёт собственных средств заёмщика.
Более того, как указано в Уведомлении о предварительном одобрении ипотеки, решение о предварительном одобрении не является офертой, параметры кредита, изложенные в данном уведомлении, действуют в Банке на дату получения предварительного одобрения, не являются окончательными и могут быть изменены Банком в одностороннем порядке до момента заключения кредитного договора.
Подробнее почитать о предварительном одобрении ипотеки можно здесь.
Маргарита Б.здравствуйте! Спасибо, что поделились своим мнением.
Вячеслав А.здравствуйте! Спасибо, что поделились своим мнением.
Значит для проповедующих ислам есть специальная ипотека, а для православных? Чем они хуже?
Александр Н.здравствуйте! Все действующие программы Сбербанка доступны для всех православных.
Что бы не выдвинули лучше не будет
Было бы неплохо если бы семейную ипотеку рассматривали на покупку и от обычных людей, не только от застройщика. Проверяли бы состояние дома годного для жилья, условия коммуникации. Не везде строятся дома и квартиры. Жителям посёлков сложно найти новопостроенное жильё.