Новостройка или «вторичка»: что выбрать?
Чем отличаются современные новостройки от типовых советских домов? Разбираемся вместе с партнером ДомКлик — группой компаний «КВС».
Партнерский материал
Архитектура
Типовые кварталы советской эпохи строились из готовых архитектурных элементов — панелей-стен, перекрытий. Дома были практически одинаковыми не только в одном квартале, но и в разных городах. Сегодня даже в сегменте масс-маркета сложно найти проекты, которые были бы идентичны друг другу.
Примеры советского периода сейчас вызывают желание у покупателей видеть свой дом индивидуальным, а у строительных компаний — выделить объект в глазах клиентов. Облик дома складывается исходя из окружающей застройки и природного ландшафта. Например, в Санкт-Петербурге для ЖК «Наутилус», мы выбрали малоэтажный формат с облицовкой натуральными керамическими плитами «Терракота» и мансардным последним этажом. Сочетание фактур керамики и металла, яркие акценты вертикалей витражей на спокойном фоне, обилие зелени на территории позволяют лаконично вписать жилой комплекс и в ландшафт, и в соседнюю застройку.
Надежда Виролайнен, главный архитектор ГК «КВС»
Свою роль играют и материалы строительства. Возведение домов из готовых блоков панелей значительно ограничивало возможности архитектора. По сути «играть» можно было только цветом и этажностью. Монолитное домостроение, которое преобладает сейчас, дает возможность придать зданиям и квартирам практически любую форму — разнообразие планировок и фасадных решений здесь гораздо шире.
Планировочные решения
Многие покупатели делают ставку на новостройки именно из-за планировок. Практически у всех жителей России есть представление о советских квартирах — тесные кухни, маленькие комнаты, темные коридоры. Всего несколько вариантов одно-, двух- и трехкомнатных квартир.
При проектировании современных домов во главу угла ставятся принципы эргономики и функциональности. Все большей популярностью пользуются квартиры евроформата с объединенной кухней-гостиной, которые отвечают потребностям времени. Кухня сейчас стала основным местом общения домочадцев, собираться вечерами у телевизора уже не актуально.
«Типов планировочных решений в одном доме «КВС» сегодня может быть 30, 50 и даже больше. Новоселам уже не нужно задумываться о перепланировке — они могут сразу найти желаемую квартиру. В современных домах любого класса сегодня можно найти интересные решения с эркерами, террасами, гардеробными, большими окнами. Каждый может выбрать квартиру, о которой он мечтал», — уточняет Надежда Виролайнен.
Большие площади остекления — также черта современных домов. Новые технологии позволяют наполнить квартиру светом без ущерба микроклимату. Энергосберегающие окна будут надежно сохранять тепло.
Инженерные сети и ресурсосбережение
Холодные стены, сквозняк из оконных проемов, перебои с напором воды, плохая шумоизоляция — проблемы, до боли знакомые жителям домов типовой серии. Именно здесь кроются истоки моды на ковры в советское время — они служили дополнительной защитой и от холода, и от шума.
Новые технологии строительства и обустройства фасадов, оконные блоки, инженерные решения позволяют избежать этих проблем. Современные дома практически «герметичны» — всё направлено на то, чтобы максимально сохранять тепло. Используется коллекторная разводка отопления, радиаторы с высокой теплоотдачей, закрытая система водоснабжения и долговечные трубы, которые сохраняют качество воды.
«Во всех домах «КВС» ставится погодозависимая автоматика, которая регулирует уровень отопления в зависимости от температуры на улице. В квартирах предусмотрены термостатические вентили. Это позволяет каждой семье установить оптимальный для себя микроклимат и экономить ресурсы», — отмечает Надежда Виролайнен.
С 2016 года запрещено вводить в эксплуатацию дома классом энергоэффективности ниже В (высокий), тогда как старым домам могут присваиваться классы D, Е и ниже. Дома с низким классом могут расходовать на 15 — 50% энергии больше нормы, то есть напрасно.
Инфраструктура и благоустройство
Безусловный плюс советской микрорайонной застройки в том, что рядом с домами возводилась также необходимая инфраструктура — детские сады, школы, поликлиники. В таких кварталах большие площади отдавались под озеленение. Те же принципы сейчас составляют основу инфраструктуры новых микрорайонов.
Однако за 50 лет потребности горожан значительно изменились. В советское время, например, не было острой необходимости в парковочных местах. Первые этажи новостроек, как правило, были жилыми, поэтому столь любимой сегодня кофейни, аптеки, фитнес-студии рядом с домом может не быть. В новостройках практически всегда первые этажи отдаются под магазины и сервисы.
Благоустройство дворов в последние пять лет является существенным конкурентным преимуществом, поэтому внутреннее пространство новостроек сейчас больше похоже на парк отдыха.
«Внутренний двор мы стараемся сделать максимально кастомизированным — построить его так, чтобы любой житель, независимо от возраста и увлечений, смог найти на территории что-то интересное и полезное. Помимо игровых площадок, проектируются веломаршруты, ставятся столы для тенниса, уличные тренажеры и стенки для work out. В микрогороде «Новое Сертолово» запроектировано даже поле для мини-гольфа», — рассказывает Надежда Виролайнен.
Безусловное преимущество новых домов — опрятные светлые парадные, скоростные лифты, места для хранения колясок и велосипедов на 1 этаже. Кроме того, все новые дома построены с учетом принципов доступной среды — пожилым людям и молодым мамам не нужно преодолевать тяжелые подъемы по лестнице и пытаться вместить коляску в маленький лифт.
Цена вопроса
С точки зрения человека, выбирающего квартиру, у вторичного и первичного рынка есть и еще одно существенное отличие — это удобство и цена сделки. Плюсы и минусы есть у обоих вариантов.
Основной плюс «вторички» в том, что в квартиру можно заехать практически сразу, не дожидаясь, пока дом достроится. Плюс ко всему, старые районы уже полностью сформированы.
С другой стороны, покупка квартиры на вторичном рынке рискованнее — нужно проверить, все ли собственники выписаны из квартиры, не было ли там прописано несовершеннолетних, грамотно составить договор и безопасно провести взаиморасчеты. Чтобы обезопасить себя, зачастую люди пользуются услугами агента, а это дополнительные расходы.
Сделки с застройщиком прозрачны, за этим строго следит долевое законодательство. Кроме этого, сейчас все больше объектов реализуются с использованием эскроу-счетов, когда средства клиента передаются застройщику, только если он выполнит свои обязательства и введет дом в эксплуатацию. При задержках покупатель может забрать свои деньги.
Еще одно актуальное преимущество покупки квартиры в новостройке сейчас — льготная ипотека. Программа господдержки распространяется только на жилье от застройщика. Ставки по ней в Сбербанке начинаются от 6,1% годовых.
Очевидно, что технологии за несколько десятилетий существенно изменились, но главное отличие старых и новых домов — в подходе к строительству. Основной объем жилья сегодня возводится частными компаниями, и высокая конкуренция между девелоперами вынуждает ежедневно совершенствовать предлагаемый продукт.
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