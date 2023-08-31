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В Домклик рассказали, какую недвижимость выбирают россияне
Дата публикации: 31 авг 2023
Квартиры пользуются самым большим спросом среди россиян: почти 70% клиентов Домклик Сбербанка ищут их для покупки на витрине объявлений. Об этом в интервью Business FM рассказал директор дивизиона «Домклик» Сбербанка Алексей Лейпи.
«На текущий момент лидерами просмотров объявлений на витрине Домклик выступают квартиры. 65-66% клиентов интересуются этим сегментом. Дома смотрят 21% людей, квартиры в новостройках — 8%. Реже всего пользователи ищут земельные участки (4%) и комнаты (1%)», — рассказал Лейпи.
Он отметил, что сейчас люди мыслят категориями отдельных квартир и нацелены на улучшение жилищных условий — например, хотят переехать из однокомнатной квартиры в двухкомнатную или трёхкомнатную.
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Юля Тихонова
Автор статьи
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