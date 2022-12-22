Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Новости
1 мин
1K

Сбер предложил запустить программы поддержки на финансирование новых проектов застройщиков

Дата публикации: 22 дек 2022
Сбер предложил запустить программы поддержки на финансирование новых проектов застройщиков

Сбер предложил ввести новые меры поддержки застройщиков, направленные на финансирование начальных расходов на новые проекты. Об этом сообщила управляющий директор, начальник управления финансирования недвижимости Сбербанка Светлана Назарова.

«Было бы неплохо подумать с точки зрения программ поддержки на финансирование начальных затрат. Сейчас, по моей информации, таких инициатив не поступало, но мы бы хотели в 2023 году сфокусировать свои инициативы именно на том, чтобы поддержать новые проекты», — сказала Назарова в ходе круглого стола «Проектное финансирование. Итоги 2022, какие изменения будут в 2023», комментируя ситуацию со снижением новых проектов на рынке.

Это важно для перехода на новую модель в девелопменте, когда банки помогают девелоперам приобретать площадки еще до наличия проектной документации, пояснила Назарова.

По ее словам, банк одобрил уже около 230 таких кредитов с начала работы модели, из них большая часть пришлась на 2021 год.

Читайте также: Как менялся спрос на ипотеку в 2022 году — аналитика Домклик

Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
Рекомендуем
Путин поручил продлить программу ипотеки «Господдержка» до 1 июля 2024 года
6K
Центробанк оставил ключевую ставку на уровне 7,5%
2K
В России принят закон, который ускорит решение проблем дольщиков
2K
Домклик зафиксировал снижение цен на новостройки в Московской области и в Санкт-Петербурге
2K
Актуальное
Списывать с должников компенсацию за аварийное жилье могут запретить
сегодня 10:00
16
Как меняются цены на новостройки и вторичное жилье: исследование Домклик и Центра финансовой аналитики
вчера 18:00
817
Главное за неделю с 9 по 13 декабря 2024 года
вчера 16:30
2K
Задачи по расселению аварийных домов выполнили почти 80 регионов РФ
вчера 13:03
117
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал