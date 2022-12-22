Сбер предложил запустить программы поддержки на финансирование новых проектов застройщиков
Сбер предложил ввести новые меры поддержки застройщиков, направленные на финансирование начальных расходов на новые проекты. Об этом сообщила управляющий директор, начальник управления финансирования недвижимости Сбербанка Светлана Назарова.
«Было бы неплохо подумать с точки зрения программ поддержки на финансирование начальных затрат. Сейчас, по моей информации, таких инициатив не поступало, но мы бы хотели в 2023 году сфокусировать свои инициативы именно на том, чтобы поддержать новые проекты», — сказала Назарова в ходе круглого стола «Проектное финансирование. Итоги 2022, какие изменения будут в 2023», комментируя ситуацию со снижением новых проектов на рынке.
Это важно для перехода на новую модель в девелопменте, когда банки помогают девелоперам приобретать площадки еще до наличия проектной документации, пояснила Назарова.
По ее словам, банк одобрил уже около 230 таких кредитов с начала работы модели, из них большая часть пришлась на 2021 год.