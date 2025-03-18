Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Недвижимость
6 мин
1K

Как проверить квартиру на обременения

Дата публикации: 18 мар 2025
Как проверить квартиру на обременения

Покупка квартиры — это важный и ответственный шаг. Чтобы избежать неприятных сюрпризов, необходимо убедиться, что недвижимость свободна от обременений. В этой статье мы расскажем, что такое обременение, какие виды бывают, где и как проверить квартиру на наличие обременений. А также — как защититься от рисков при покупке жилья на вторичном рынке.

Что такое обременение на квартиру

Обременение — это ограничение прав собственника на недвижимость. Оно может быть связано с финансовыми обязательствами, судебными решениями или договорными отношениями.

Если квартира находится под обременением, это может помешать её продаже, сдаче в аренду или другим сделкам. Поэтому проверка на обременение — обязательный этап перед покупкой жилья.

Коротко о видах обременений на квартиру

Есть несколько основных видов обременений на квартиры. Расскажем о каждом из них подробнее.

Ипотека — если квартира куплена в ипотеку, она находится в залоге у банка до полного погашения кредита. Продажа такой квартиры возможна только с согласия кредитной организации.

Арест — арест накладывается судом или судебными приставами в случае долгов собственника. Квартиру под арестом нельзя продать, подарить или обменять.

Рента — при договоре ренты квартира переходит в собственность получателя ренты только после выполнения определённых условий (например, пожизненного содержания). До этого момента сделки с недвижимостью ограничены.

Где можно проверить квартиру на обременение онлайн

Проверить квартиру на обременение можно через официальные онлайн-сервисы. Напоминаем, что все они хоть и помогают проверить квартиру на юридическую чистоту перед покупкой, но, к сожалению, ни один из них не защищает покупателя на 100%. Если после сделки что-то пойдет не так (появятся наследники, обнаружатся скрытые аресты имущества), покупатель рискует потерять и деньги, и квартиру.

Полностью защититься от рисков при покупке квартиры на вторичном рынке поможет услуга Домклик «Сделка с гарантией». Вы получите не только полную проверку квартиры на обременения и аресты, но и сертификат гарантии. Если сделку по каким-то причинам оспорят уже после покупки жилья и право собственности будет утрачено, сертификат гарантирует покупателю возврат стоимости недвижимости до 25 млн рублей.

Итак, главные способы проверки квартиры на обременение через государственные онлайн-сервисы — их всего три.

1. Единый государственный реестр недвижимости: ЕГРН

ЕГРН — это основной источник информации о недвижимости. Здесь можно узнать, есть ли на квартиру обременения, кто является собственником и каковы технические характеристики объекта.

  1. Перейдите на сайт Росреестра или воспользуйтесь сервисом Госуслуги.
  2. Введите адрес квартиры или кадастровый номер.
  3. Закажите выписку из ЕГРН.
  4. В полученном документе проверьте раздел «Обременения».

2. Федеральная служба судебных приставов: ФССП

Если квартира находится под арестом, информация об этом будет в реестре ФССП.

  1. Перейдите на сайт ФССП.
  2. Выберите раздел «Банк данных исполнительных производств».
  3. Выберите регион поиска и введите ФИО собственника квартиры.
  4. Нажмите кнопку «Найти».
  5. Проверьте, есть ли в отношении собственника открытые исполнительные производства. Если есть, это может привести к аресту квартиры.

3. Реестр банкротств

Если собственник квартиры признан банкротом, информация об этом будет в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

  1. Перейдите на сайт Реестра банкротств.
  2. Зайдите в раздел «Должники».
  3. Выберите раздел «Физические лица» и ведите ФИО собственника квартиры.
  4. Проверьте, есть ли в отношении него процедура банкротства.
  5. Если процедура банкротства есть, то она не будет отображаться в выписке из ЕГРН, но по сути своей это скрытое обременение: поэтому очень важно проверить собственника.
1 из 2

Какой способ проверки на обременение квартиры лучше

Все способы проверки рабочие, какие-то из них более сложные, а какие-то — чуть проще. Некоторые варианты бесплатные: но сайты не всегда работают корректно, информация может обновляться с задержкой.

ЕГРН

  • Что показывает: наличие ипотеки, ареста, ренты и других обременений.
  • Как получить: через сайт Росреестра или Госуслуги.
  • Стоимость: от 700 рублей.
  • Срок: от нескольких минут до 3 дней.

ФССП

  • Что показывает: наличие ареста или ограничений, наложенных судебными приставами.
  • Как получить: через сайт ФССП.
  • Стоимость: бесплатно.
  • Срок: мгновенно.

Реестр банкротств

  • Что показывает: информацию о банкротстве собственника.
  • Как получить: через сайт Реестра банкротств.
  • Стоимость: бесплатно.
  • Срок: мгновенно.

Как защититься от рисков при покупке квартиры на вторичном рынке

Проверка квартиры на обременение — это важный этап, который помогает избежать финансовых потерь и юридических проблем. Однако помимо обременений, при покупке жилья на вторичном рынке есть и другие риски: мошенничество, поддельные документы, скрытые дефекты недвижимости, неожиданные наследники.

Чтобы обезопасить себя от рисков, воспользуйтесь услугой Домклик «Сделка с гарантией». Это поможет сделать правильные выводы о рисках и снизить их или отказаться от покупки потенциально опасной квартиры. А сертификат гарантии, который вы получите в рамках услуги, поможет защитить ваши права после сделки. Вы сможете обратиться к юристам Домклик за защитой в суде при оспаривании сделки и возместить стоимость жилья в случае утраты права собственности.

Заказать «Сделку с гарантией»

Покупка вторички
Проверка недвижимости
Илья Шайдуров
Илья ШайдуровВсе авторы
Автор статьи
Эксперт по недвижимости
Была ли статья полезна?
Поделитесь вашим мнением в комментариях
Комментарии
Комментариев к статье пока нет.
Вы можете оставить первый.
Содержание статьи

Рекомендуем

Сколько времени дается на переезд продавцу при продаже квартиры
21 фев 2025
151K
Как получить налоговый вычет при покупке недвижимости
12 мар 2025
5M
На что обратить внимание при покупке квартиры на вторичном рынке
05 мар 2025
5K
Какие бывают обременения на недвижимость
21 нояб 2024
31K

Актуальное

Как построить баню на участке
вчера 11:00
23K
Не приходит налоговый вычет: что делать
20 мар 2025
61K
Каркасный дом: плюсы и минусы
20 мар 2025
16K
Как получить выписку из ЕГРН об объекте недвижимости
19 мар 2025
305K
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал