Как проверить квартиру на обременения
Покупка квартиры — это важный и ответственный шаг. Чтобы избежать неприятных сюрпризов, необходимо убедиться, что недвижимость свободна от обременений. В этой статье мы расскажем, что такое обременение, какие виды бывают, где и как проверить квартиру на наличие обременений. А также — как защититься от рисков при покупке жилья на вторичном рынке.
Что такое обременение на квартиру
Обременение — это ограничение прав собственника на недвижимость. Оно может быть связано с финансовыми обязательствами, судебными решениями или договорными отношениями.
Если квартира находится под обременением, это может помешать её продаже, сдаче в аренду или другим сделкам. Поэтому проверка на обременение — обязательный этап перед покупкой жилья.
Коротко о видах обременений на квартиру
Есть несколько основных видов обременений на квартиры. Расскажем о каждом из них подробнее.
Ипотека — если квартира куплена в ипотеку, она находится в залоге у банка до полного погашения кредита. Продажа такой квартиры возможна только с согласия кредитной организации.
Арест — арест накладывается судом или судебными приставами в случае долгов собственника. Квартиру под арестом нельзя продать, подарить или обменять.
Рента — при договоре ренты квартира переходит в собственность получателя ренты только после выполнения определённых условий (например, пожизненного содержания). До этого момента сделки с недвижимостью ограничены.
Где можно проверить квартиру на обременение онлайн
Проверить квартиру на обременение можно через официальные онлайн-сервисы. Напоминаем, что все они хоть и помогают проверить квартиру на юридическую чистоту перед покупкой, но, к сожалению, ни один из них не защищает покупателя на 100%. Если после сделки что-то пойдет не так (появятся наследники, обнаружатся скрытые аресты имущества), покупатель рискует потерять и деньги, и квартиру.
Полностью защититься от рисков при покупке квартиры на вторичном рынке поможет услуга Домклик «Сделка с гарантией». Вы получите не только полную проверку квартиры на обременения и аресты, но и сертификат гарантии. Если сделку по каким-то причинам оспорят уже после покупки жилья и право собственности будет утрачено, сертификат гарантирует покупателю возврат стоимости недвижимости до 25 млн рублей.
Итак, главные способы проверки квартиры на обременение через государственные онлайн-сервисы — их всего три.
1. Единый государственный реестр недвижимости: ЕГРН
ЕГРН — это основной источник информации о недвижимости. Здесь можно узнать, есть ли на квартиру обременения, кто является собственником и каковы технические характеристики объекта.
- Перейдите на сайт Росреестра или воспользуйтесь сервисом Госуслуги.
- Введите адрес квартиры или кадастровый номер.
- Закажите выписку из ЕГРН.
- В полученном документе проверьте раздел «Обременения».
2. Федеральная служба судебных приставов: ФССП
Если квартира находится под арестом, информация об этом будет в реестре ФССП.
- Перейдите на сайт ФССП.
- Выберите раздел «Банк данных исполнительных производств».
- Выберите регион поиска и введите ФИО собственника квартиры.
- Нажмите кнопку «Найти».
- Проверьте, есть ли в отношении собственника открытые исполнительные производства. Если есть, это может привести к аресту квартиры.
3. Реестр банкротств
Если собственник квартиры признан банкротом, информация об этом будет в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.
- Перейдите на сайт Реестра банкротств.
- Зайдите в раздел «Должники».
- Выберите раздел «Физические лица» и ведите ФИО собственника квартиры.
- Проверьте, есть ли в отношении него процедура банкротства.
- Если процедура банкротства есть, то она не будет отображаться в выписке из ЕГРН, но по сути своей это скрытое обременение: поэтому очень важно проверить собственника.
Какой способ проверки на обременение квартиры лучше
Все способы проверки рабочие, какие-то из них более сложные, а какие-то — чуть проще. Некоторые варианты бесплатные: но сайты не всегда работают корректно, информация может обновляться с задержкой.
ЕГРН
- Что показывает: наличие ипотеки, ареста, ренты и других обременений.
- Как получить: через сайт Росреестра или Госуслуги.
- Стоимость: от 700 рублей.
- Срок: от нескольких минут до 3 дней.
ФССП
- Что показывает: наличие ареста или ограничений, наложенных судебными приставами.
- Как получить: через сайт ФССП.
- Стоимость: бесплатно.
- Срок: мгновенно.
Реестр банкротств
- Что показывает: информацию о банкротстве собственника.
- Как получить: через сайт Реестра банкротств.
- Стоимость: бесплатно.
- Срок: мгновенно.
Как защититься от рисков при покупке квартиры на вторичном рынке
Проверка квартиры на обременение — это важный этап, который помогает избежать финансовых потерь и юридических проблем. Однако помимо обременений, при покупке жилья на вторичном рынке есть и другие риски: мошенничество, поддельные документы, скрытые дефекты недвижимости, неожиданные наследники.
Чтобы обезопасить себя от рисков, воспользуйтесь услугой Домклик «Сделка с гарантией». Это поможет сделать правильные выводы о рисках и снизить их или отказаться от покупки потенциально опасной квартиры. А сертификат гарантии, который вы получите в рамках услуги, поможет защитить ваши права после сделки. Вы сможете обратиться к юристам Домклик за защитой в суде при оспаривании сделки и возместить стоимость жилья в случае утраты права собственности.
Вы можете оставить первый.