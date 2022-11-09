Ставку по ипотеке СберБанка снизили 10 тысяч клиентов
10 тысяч человек рефинансировали в Сбере ипотеку, которую взяли по ставке 13,9% годовых и выше в период с 1 марта по 30 мая 2022 года. Их новые ставки — от 10,9 до 12,5%. Это на 1,5–10,6 процентных пункта меньше прежних.
Кирилл Царёв,первый заместитель Председателя Правления СберБанкаВ начале года после вынужденного резкого увеличения ключевой ставки выросла стоимость заёмных средств. Мы понимали, что это временная мера, и продолжили кредитовать клиентов. И в июле мы запустили программу рефинансирования, чтобы уменьшить долговую нагрузку для клиентов. Снизить ставку могли 10 тыс. заёмщиков, и две трети из них воспользовались выгодным предложением. В итоге общий объём рефинансированной задолженности превысил 18,2 млрд рублей. Так мы помогли нашим клиентам значительно сэкономить их средства.
Ставку можно было снизить один раз — до уровня ставки по программе «Рефинансирование ипотеки» плюс 1%. Заявления подавались в личном кабинете Домклик до 15 октября 2022 года.