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Новости
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Ставку по ипотеке СберБанка снизили 10 тысяч клиентов

Дата публикации: 09 нояб 2022
Ставку по ипотеке СберБанка снизили 10 тысяч клиентов

10 тысяч человек рефинансировали в Сбере ипотеку, которую взяли по ставке 13,9% годовых и выше в период с 1 марта по 30 мая 2022 года. Их новые ставки — от 10,9 до 12,5%. Это на 1,5–10,6 процентных пункта меньше прежних.

Рефинансировать ипотеку для семей с детьми можно на Домклик от Сбера по ставке от 4,7% №1

Кирилл Царёв,первый заместитель Председателя Правления СберБанкаВ начале года после вынужденного резкого увеличения ключевой ставки выросла стоимость заёмных средств. Мы понимали, что это временная мера, и продолжили кредитовать клиентов. И в июле мы запустили программу рефинансирования, чтобы уменьшить долговую нагрузку для клиентов. Снизить ставку могли 10 тыс. заёмщиков, и две трети из них воспользовались выгодным предложением. В итоге общий объём рефинансированной задолженности превысил 18,2 млрд рублей. Так мы помогли нашим клиентам значительно сэкономить их средства.

Ставку можно было снизить один раз — до уровня ставки по программе «Рефинансирование ипотеки» плюс 1%. Заявления подавались в личном кабинете Домклик до 15 октября 2022 года.

Новости
Изменение условий программ ипотечного кредитования
Карина Камалова
Карина Камалова
Автор статьи
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