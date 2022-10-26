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Мужчины решаются на ипотеку с появлением семьи: Домклик рассказал, кто берет ипотеку Сбера

Дата публикации: 26 окт 2022
Мужчины решаются на ипотеку с появлением семьи: Домклик рассказал, кто берет ипотеку Сбера

Соотношение мужчин и женщин, которые приобретают недвижимость в ипотеку в Сбере, примерно одинаковое — 55% и 45% соответственно. При этом наличие семьи для женщины, как правило, не является решающим фактором, а мужчина, наоборот, чаще берет ипотеку после вступления в брак и рождения детей, рассказала руководитель аналитического центра Домклик Мария Ромчанова в интервью газете «Ведомости».

Мария РомчановаРуководитель аналитического центра Домклик:

«Средний возраст у мужчины-заемщика 36 лет, у женщины — 38 лет. Интересно, что 72% мужчин, берущих ипотеку, находятся в браке. Фактически для мужчины семья является триггером, чтобы наконец приобрести свое жилье. Среди женщин, выступающих в роли заемщика, всего 49% находится в браке, то есть для них наличие семьи — не определяющий фактор. При этом на момент сделки у 44% мужчин и у 57% женщин есть дети».

Что происходит на рынке ипотеки — читайте в полном тексте интервью.

Какое жилье берут россияне

Тренд на увеличение количества выданных ипотек в Сбере в сентябре продолжился. По России люди взяли 84,3 тыс. ипотечных кредитов на 26,4 млрд руб., это на 16% больше, чем в августе. При этом чаще всего россияне оформляли ипотеку на вторичное жилье —74% от всех сделок, 19,3% пришлись на новостройки. Также в этом году клиенты Сбера заметно чаще брали ипотеку на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). Доля такой ипотеки за 3 месяца превысила показатели за весь 2021 год.

Во многом рынок в стабильном состоянии держат льготные ипотечные программы. Особенно востребованав Сбере ипотека с господдержкой, чья доля в общем объеме выдач кредитов среди льготных программ в сентябре — 18%. Популярна и«Семейная ипотека», которую продлили до 1 июля 2024 года. Теперь еще больше семей смогут улучшить свои жилищные условия.

По мнению аналитиков Домклик, в долгосрочной перспективе на рынке ипотечного кредитования будет небольшое затишье: значительная часть населения может перейти на сберегательную модель поведения.

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Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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