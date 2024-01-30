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Условия выдачи «Арктической ипотеки» хотят изменить

Дата публикации: 30 янв 2024
Условия выдачи «Арктической ипотеки» хотят изменить

Ограничения по стоимости «квадрата» жилья для получения «Арктической ипотеки» планируется снять. Вопрос о том, как это сделать, будет решен в ближайшие три месяца. Об этом заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

«Арктическая ипотека» позволяет купить недвижимость в регионах Арктической зоны, например, молодым семьям, работникам медицинской и образовательной сфер. Одно из условий ее выдачи — стоимость 1 кв. м не должна превышать среднерыночную по региону, которую устанавливает Минстрой.

«Мы будем снимать ограничения по цене Минстроя, либо корректируя то, как эта цена рассчитывается для арктических регионов (сейчас ведется такая дискуссия, Минстрой нас поддержал, есть проект приказа, с Министерством финансов находим сейчас компромисс). Либо мы удаляем этот критерий из условий программы. В ближайшие три месяца этот вопрос будет решен», — сказал Чекунков, отвечая на вопрос жителей ЯНАО.

По его словам, ипотечные программы сдерживаются по всей стране: повышается размер первого взноса, снижается максимальная сумма кредита, а с «Арктической» и «Дальневосточной ипотекой» ситуация иная. Глава Минвостокразвития напомнил, что для этих программ взнос составляет 20%, а максимальный размер кредита — до 9 млн руб. для квартир площадью более 60 кв. м.

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Ипотека
Анна Кузнецова
Анна Кузнецова
Автор статьи
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