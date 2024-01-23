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Свыше 150 млн рублей выделили семьям Владивостока на покупку жилья в 2024 году

Дата публикации: 23 янв 2024
Свыше 150 млн рублей выделили семьям Владивостока на покупку жилья в 2024 году

На выплаты для приобретения жилья молодым семьям во Владивостоке в этом году направили более 150 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Эти выплаты дают в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в городе Владивостоке на 2019-2025 годы». Участниками могут стать семьи, где оба супруга (либо один родитель в неполной семье) не старше 35 лет.

«В 2024 году планируется предоставить выплаты 43 семьям, 18 из которых многодетные. Размер социальной выплаты на семью из трех человек составляет 2 млн 861 тыс. 535 руб.», — говорится в сообщении.

Из муниципального бюджета направляются 33,2 млн руб., из краевого — 67,8 млн руб., из федерального — 50 млн руб. В 2023 году в рамках подпрограммы выделили 123,7 млн руб. — деньги получили 44 семьи.

Купить жилье жители Владивостока могут по программе «Дальневосточная ипотека» со ставкой от 2% годовых, сумма кредитования — до 9 млн руб., первый взнос — от 20,1%.

Ранее в Росреестре сообщили, что больше всего кредитов по программе «Дальневосточная ипотека» в 2023 году выдали в Якутии, где зарегистрировано 20,1 тыс. таких сделок.

Читайте также: Как получить Дальневосточную ипотеку в Сбербанке

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Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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