Свыше 150 млн рублей выделили семьям Владивостока на покупку жилья в 2024 году
На выплаты для приобретения жилья молодым семьям во Владивостоке в этом году направили более 150 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Эти выплаты дают в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в городе Владивостоке на 2019-2025 годы». Участниками могут стать семьи, где оба супруга (либо один родитель в неполной семье) не старше 35 лет.
«В 2024 году планируется предоставить выплаты 43 семьям, 18 из которых многодетные. Размер социальной выплаты на семью из трех человек составляет 2 млн 861 тыс. 535 руб.», — говорится в сообщении.
Из муниципального бюджета направляются 33,2 млн руб., из краевого — 67,8 млн руб., из федерального — 50 млн руб. В 2023 году в рамках подпрограммы выделили 123,7 млн руб. — деньги получили 44 семьи.
Купить жилье жители Владивостока могут по программе «Дальневосточная ипотека» со ставкой от 2% годовых, сумма кредитования — до 9 млн руб., первый взнос — от 20,1%.
Ранее в Росреестре сообщили, что больше всего кредитов по программе «Дальневосточная ипотека» в 2023 году выдали в Якутии, где зарегистрировано 20,1 тыс. таких сделок.