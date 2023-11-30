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Правительство России утвердило максимальную стоимость «квадрата» жилья по «Арктической ипотеке»

Дата публикации: 30 нояб 2023
Правительство России утвердило максимальную стоимость «квадрата» жилья по «Арктической ипотеке»

Максимальная стоимость квадратного метра жилья, приобретаемого по программе «Арктическая ипотека», установлена на уровне 90-100 тысяч руб. в зависимости от региона. Об этом сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

«Ипотека под 2% стала доступна для 2,3 миллиона жителей Арктики. Для того чтобы стимулировать снижение цен на новое жилье, на данном этапе действует ограничение по максимальной цене за один квадратный метр. Это цена Минстроя: на сегодня 90-100 тысяч рублей за квадратный метр в зависимости от региона», — рассказал Чекунков.

Он подчеркнул, что купить жилье по льготной ставке от 2% можно только в новых домах. На вторичном рынке взять ипотеку могут жители сельской местности и моногородов Арктики. Суммарно там проживают свыше 600 тысяч человек.

Условия «Арктической ипотеки» в Сбере

Сбер запустил предварительный прием заявок на «Арктическую ипотеку». Ставка по программе — от 2% с учетом страхования жизни и здоровья. Размер первоначального взноса — от 20% стоимости недвижимости. Срок ипотеки — до 20 лет. Максимальная сумма кредита — 6 млн рублей.

Сниженная ипотечная ставка доступна на покупку жилья на сухопутной территории Арктической зоны России, куда входят Мурманская область, Ненецкий, Ямало-Ненецкий и Чукотский автономные округа, а также северные муниципалитеты Архангельской области, Красноярского края, Якутии, Карелии и Коми.

Подать заявку на «Арктическую ипотеку» онлайн на Домклик>>

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Анна Кузнецова
Анна Кузнецова
Автор статьи
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