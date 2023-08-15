Умные технологии для людей: чего не хватает в вашем городе?
Что делает город «умным»? У большинства развитых городов есть одна общая черта — это использование технологий — интернета, искусственного интеллекта, баз данных, систем видеонаблюдения и интернета вещей, которые повышают комфорт граждан в ключевых сферах — транспорта, здоровья, ЖКХ, госуслуг, помогают развиваться бизнесу, а ещё позитивно сказываются на общественной безопасности и экологии.
Смотрите на карточках, какие интересные практики умных технологий для пользы общества используют в России и в мире.
Какие ещё практики используют в мире
Одна из основных характеристик «умного» города — возможность для жителей получать нужные услуги и сервисы онлайн и в любое время. Например, в Шанхае действует Единая городская платформа, где можно получить свыше 1,2 тыс. государственных услуг в сфере здравоохранения, образования, культуры, туризма, социального обеспечения, транспорта, юридические услуги.
В Москве также многие вопросы можно решить онлайн, в любое время, пользуясь городскими онлайн-услугами и сервисами, всего их свыше 400. Похожее решение используется в Барселоне, где действует Smart City Platform, благодаря которой граждане могут взаимодействовать с разными службами города.
Некоторые технологии направлены на решение проблем отдельных категорий граждан, например, пожилых людей: в Сингапуре используется система наблюдения, которая изучает ежедневные привычки людей преклонного возраста с помощью датчиков движения и предупреждает близких, если обнаружено нетипичное поведение.
Проект «Умный город» в России
В России реализуется проект «Умный город», в котором участвуют 213 городов с численностью населения свыше 100 тыс. человек, административные центры субъектов и города-пилоты, подписавшие соглашения с Минстроем России.
Среди ключевых принципов проекта:
- Ориентация на человека
- Соблюдение баланса интересов, принципов, развития и возможностей
- Интегрированность, взаимодействие и открытость
- Формирование устойчивой и безопасной городской среды
- Доступность и удобство сервисов и услуг
- Применение лучших доступных технологий
На карточках мы показали, какие технологии используются в некоторых городах России. Но это не всё. Например, в Туле и Южном Сахалинске власти устраняют проблемы городской инфраструктуры и благоустройства с помощью нейросетевой видеоаналитики. При движении транспортного средства по дороге камеры машинного зрения распознают состояние и качество объектов и отправляют эти данные в облачную платформу управления.
Ещё один проект — на этот раз в сфере здравоохранения — реализуется в Челябинске — это возможность бесключевого доступа в подъезд для авторизованных медиков: в системе специалисты могут просматривать список текущих вызовов, который автоматически актуализируется в режиме реального времени. Напротив тех адресов, где уже установлена система, в мобильном приложении активна кнопка открытия домофона.
Технологии «вокруг» человека
Встраивать умные технологии ещё на этапе проектирования жилых комплексов уже начал Сбер. В Рублёво-Архангельском в СберСити создаётся первая в России территория, где используются новации в тепло- и энергоснабжении, вакуумное мусороудаление, тестируются зелёные технологии, системы «умный дом». В дальнейшем в сфере ЖКХ и для управления домом здесь будет использоваться искусственный интеллект.
В СберСити все решения строятся вокруг человека, предугадывая самые разные сценарии жизни.
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Расскажите нам: где вы живёте, и в какой сфере вашего региона или города больше всего не хватает умных технологий?
- Здравоохранение
- Забота о пожилых людях
- Экология
- Жилищно-коммунальное хозяйство
- Безопасность здоровья и жизни на улицах
- Образование
- Транспорт
- Розничная торговля
- Платежи и финансовые услуги
- Другое — ваш вариант в комментарии
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