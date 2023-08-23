Ученым могут давать выплаты на покупку жилья
Минобрнауки предложило оценивать результативность научных работ молодых ученых при предоставлении им соцвыплат на покупку жилья. Соответствующий документ опубликован на портале нормативных правовых актов.
Определять эффективность научной деятельности ведомство предлагает за счет изданных молодыми специалистами научных статей, монографий, атласов, словарей, переводных изданий, учебников, научно-популярных книг и статей в СМИ. При этом процесс подтверждения авторства выглядит просто: достаточно предоставить скриншот, ссылку на материал или справку из организации. В проекте министерства подчеркивается, что методика оценки также должна учитывать баллы за патенты на изобретения, гранты научных фондов и другие награды.
Согласно документу, итоговое оценивание базируется на балльной системе, на основании чего молодые ученые смогут получить поддержку от государства. Процесс подтверждения ляжет на плечи самого специалиста, подавшегося заявление на участие в программе. А результат его деятельности будет оценивать секретарь ученого совета научной организации или вуза. При включении исследователя в списки участников программы он должен будет ежегодно актуализировать итоговый расчет результатов своей деятельности.
Как будут оценивать
Рейтинговая система предполагает три ступени в рамках выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР): участник, ответственный исполнитель (+1 балл за каждую НИОКР) и руководитель (+2 балла за каждую НИОКР). Сумма НИОКР вычисляется следующим образом:
- от 50 до 100 тыс. руб. = 2;
- от 100 до 500 тыс. руб. = 4;
- от 500 до 1000 тыс. руб. = 6;
- от 1 до 3 млн. руб. = 8;
- от 3 до 5 млн. руб. = 10;
- от 5 до 10 млн руб. = 12;
- более 10 млн. руб. = 14.
Итоговая оценка представляет собой сумму баллов, полученных по каждому критерию (не более двух НИОКР в год). Например, за монографию дадут 8/N баллов, где N — число соавторов. А за статью в СМИ присудят 2/N балла.
Кому положены соцвыплаты
Молодой ученый для получения субсидии должен соблюсти три пункта:
- Возраст не должен превышать 35 лет для кандидатов наук и 40 лет — для докторов наук.
- Рабочая деятельность в научной или образовательной организации со стажем научным сотрудником не менее 5 лет.
- Признание сотрудника самой организацией нуждающимся в соцвыплате по аналогичным основаниям, установленным статьей 51 Жилищного кодекса.