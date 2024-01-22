Уборку снега с балконов предлагают поручить коммунальщикам
Очищать балконы от снега и наледи должны коммунальные службы. Такую инициативу озвучила первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.
Она направила это предложение в Минстрой, пишут «Известия». В нем депутат указала на то, что образование льда на крышах домов несет риски для населения. В пример Лантратова привела недавний случай в Санкт-Петербурге, где из-за схода наледи с козырька балкона погиб 31-летний мужчина. Владельца этой квартиры арестовали и завели на него уголовное дело.
Как отметила парламентарий, в обязанности организаций ЖКХ не входит очистка отдельных балконов, делать это должны жители многоквартирных домов. При этом некоторые из них, особенно пожилые, не могут сами убирать снег и сосульки с козырьков.
«В результате наледь с балконов не убирается и возникает дополнительная угроза жизни и здоровью наших сограждан. С учетом вышеизложенного представляется важным закрепить обязанность исполнителя коммунальных услуг систематически проводить работы по очистке балконов жилых домов от льда и снега», — говорится в обращении.
Идею депутата поддержал член комитета по ЖКХ Торгово-промышленной палаты Константин Крохин. По его мнению, владелец квартиры в случае ЧП должен отвечать, только если не пустил коммунальщиков убрать наледь и снег.