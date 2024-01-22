Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Новости
2 мин
373

Уборку снега с балконов предлагают поручить коммунальщикам

Дата публикации: 22 янв 2024
Уборку снега с балконов предлагают поручить коммунальщикам

Очищать балконы от снега и наледи должны коммунальные службы. Такую инициативу озвучила первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.

Она направила это предложение в Минстрой, пишут «Известия». В нем депутат указала на то, что образование льда на крышах домов несет риски для населения. В пример Лантратова привела недавний случай в Санкт-Петербурге, где из-за схода наледи с козырька балкона погиб 31-летний мужчина. Владельца этой квартиры арестовали и завели на него уголовное дело.

Как отметила парламентарий, в обязанности организаций ЖКХ не входит очистка отдельных балконов, делать это должны жители многоквартирных домов. При этом некоторые из них, особенно пожилые, не могут сами убирать снег и сосульки с козырьков.

«В результате наледь с балконов не убирается и возникает дополнительная угроза жизни и здоровью наших сограждан. С учетом вышеизложенного представляется важным закрепить обязанность исполнителя коммунальных услуг систематически проводить работы по очистке балконов жилых домов от льда и снега», — говорится в обращении.

Идею депутата поддержал член комитета по ЖКХ Торгово-промышленной палаты Константин Крохин. По его мнению, владелец квартиры в случае ЧП должен отвечать, только если не пустил коммунальщиков убрать наледь и снег.

Читайте также: Во дворе не убирают снег: что делать, куда жаловаться и как найти телефон УК

Новости
События рынка недвижимости
Анна Кузнецова
Анна Кузнецова
Автор статьи
Рекомендуем
Как получить субсидию и льготу на оплату ЖКУ
207K
Курение на балконе в своей квартире: можно или нельзя
130K
Россиян предложили освободить от оплаты плохого отопления
1K
В Госдуме хотят создать рабочую группу для решения проблем в ЖКХ
632
Актуальное
Списывать с должников компенсацию за аварийное жилье могут запретить
сегодня 10:00
40
Как меняются цены на новостройки и вторичное жилье: исследование Домклик и Центра финансовой аналитики
вчера 18:00
889
Главное за неделю с 9 по 13 декабря 2024 года
вчера 16:30
2K
Задачи по расселению аварийных домов выполнили почти 80 регионов РФ
вчера 13:03
125
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал