Туристический налог в России вводят с 2025 года
Туристический налог начнет действовать с 1 января 2025 года. Он составит 1% от стоимости проживания в гостиницах. Размер налога будет постепенно расти.
Госдума в третьем чтении приняла закон о введении туристического налога, который заменит курортный сбор.
Размер туристического налога будут самостоятельно определять муниципалитеты, но максимальная ставка в 2025 году будет 1%. Она будет расти ежегодно, прибавляясь по одному проценту в год до 2029 года. Позже планируется оставить ее не выше 5%. Минимальная сумма налога — 100 рублей в сутки.
Налог будет уплачиваться в бюджет по месту нахождения отелей, взиматься он будет не с человека, а с отеля за каждый занятый номер.
Деньги поступят в бюджеты муниципалитетов и могут быть направлены исключительно на проектирование, строительство, реконструкцию, содержание туристической инфраструктуры.
Некоторые категории граждан будут освобождены от туристического налога.
Ну да отели не будут цены поднимать 🤣🤣
Евгений В.здравствуйте! Спасибо, что поделились своим мнением.
Добрый день.
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Есть ли предложение для семей со студентами очного отделения и несовершеннолетниим школьником?
Альбина Г.здравствуйте! Все известные на сегодняшний момент условия программы рассказали в нашей статье: https://blog.domclick.ru/ipoteka/post/novye-usloviya-programmy-semejnaya-ipoteka-chto-izmenitsya
Забавно. Особенно строка о том что деньги будут вздыматься не с человека, а с отеля. А то, что по итогу за это все равно платит потребитель, когда отели цены пересчитают с учётом налога, никого тут не смутило.