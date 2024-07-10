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Новости
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Туристический налог в России вводят с 2025 года

Дата публикации: 10 июл 2024
Туристический налог в России вводят с 2025 года

Туристический налог начнет действовать с 1 января 2025 года. Он составит 1% от стоимости проживания в гостиницах. Размер налога будет постепенно расти.

Госдума в третьем чтении приняла закон о введении туристического налога, который заменит курортный сбор.

Размер туристического налога будут самостоятельно определять муниципалитеты, но максимальная ставка в 2025 году будет 1%. Она будет расти ежегодно, прибавляясь по одному проценту в год до 2029 года. Позже планируется оставить ее не выше 5%. Минимальная сумма налога — 100 рублей в сутки.

Налог будет уплачиваться в бюджет по месту нахождения отелей, взиматься он будет не с человека, а с отеля за каждый занятый номер.

Деньги поступят в бюджеты муниципалитетов и могут быть направлены исключительно на проектирование, строительство, реконструкцию, содержание туристической инфраструктуры.

Некоторые категории граждан будут освобождены от туристического налога.

Новости
Курс недвижимости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
Комментарии5
Е
Евгений В.
30 окт 2024

Ну да отели не будут цены поднимать 🤣🤣

Домклик
31 окт 2024

Евгений В.здравствуйте! Спасибо, что поделились своим мнением.

А
Альбина Г.
11 июл 2024

Добрый день.

Дети только до 6 лет при льготной ипотеке?

Есть ли предложение для семей со студентами очного отделения и несовершеннолетниим школьником?

Домклик
11 июл 2024

Альбина Г.здравствуйте! Все известные на сегодняшний момент условия программы рассказали в нашей статье: https://blog.domclick.ru/ipoteka/post/novye-usloviya-programmy-semejnaya-ipoteka-chto-izmenitsya

Д
Дмитрий С.
10 июл 2024

Забавно. Особенно строка о том что деньги будут вздыматься не с человека, а с отеля. А то, что по итогу за это все равно платит потребитель, когда отели цены пересчитают с учётом налога, никого тут не смутило.

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