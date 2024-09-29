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Треть семей в России купили жилье за последние пять лет — опрос

Новости
29 сен 2024
267
Треть семей в России купили жилье за последние пять лет — опрос

За последние пять лет недвижимость приобрела каждая третья (34%) российская семья. Речь о квартире, доме либо его части, апартаментах или комнате. Об этом говорится в исследовании ВЦИОМ.

По данным опроса, среди респондентов 18-24 лет жилье приобрели 41%, 25-34 лет и 35-44 лет — по 37% соответственно. Среди людей более старшего возраста (45-59 лет и от 60 лет) о таких покупках сообщили 35% и 27% соответственно.

У респондентов также спросили, знают ли они, в чем разница между апартаментами и обычными квартирами. 38% ответили положительно, остальные 62% смутно себе это представляют.

О том, что апартаменты отличают более высокие коммунальные и налоговые платежи, известно 39% участников исследования. 34% знают, что там нельзя прописаться, 31% — что для покупки апартаментов недоступны маткапитал и льготная ипотека.

Как отмечается в исследовании, статус апартаментов как нежилых помещений останавливает большинство россиян от их покупки. Так, 58% откажутся от приобретения такой недвижимости и попробуют найти другой вариант. 14% готовы купить апартаменты — в основном это молодые люди.

В телефонном опросе участвовали 1,6 тыс. человек от 18 лет.

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Новости
Комментарии1
П
Пользователь
02 окт 2024

Барклая 6 не могут сдать уже больше пол года. Мишустин и Собянин уже вкурсе, но не могут ничего поделать, т.к. ПИК - плевать хотел на всех, с ним уже идут судебные разборки!

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