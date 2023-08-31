Топ-10 ЖК Москвы и Подмосковья с лучшей образовательной инфраструктурой для детей
Аналитический центр Домклик ко Дню знаний привёл топ-10 жилых комплексов Москвы и Московской области с самым большим количеством образовательных организаций для детей.
В Москве развитая социальная структура присуща в основном элитным новостройкам, расположенным в Центральном округе. В Подмосковье же такие новостройки гораздо разнообразнее по расположению и классу жилья, выяснили аналитики.
Как и что исследовали аналитики
Недавно Домклик запустил новый раздел на витрине объявлений: теперь на странице каждой новостройки можно найти информацию о близлежащих объектах инфраструктуры, в том числе и об образовательных учреждениях, и посмотреть их расположение на карте.
Основываясь на данных витрины по состоянию на август 2023 года, эксперты Домклик проанализировали инфраструктуру каждого ЖК Москвы и Московской области и определили количество образовательных учреждений в радиусе 1 километра. При подсчете не учитывались высшие учебные заведения.
По результатам исследования эксперты подготовили два рейтинга: топ-10 ЖК Москвы и топ-10 ЖК Подмосковья по количеству объектов школьного и дошкольного образования.
Дополнительно эксперты рассмотрели географию выделенных ЖК и класс жилья. Отметим, что классы Эконом и Комфорт относятся к массовому жилью по выгодной стоимости, а Бизнес и Премиум — к жилью повышенной комфортности по более высокой цене.
Рейтинг лучших новостроек для семей с детьми в Москве
В Москве наибольшее число детских садов и школ расположено рядом с ЖК «Artisan (Артисан)» и ЖК «Legacy» — по 52 объекта. Далее следует Vesper Tversakaya (Веспер Тверская) — 50 образовательных организаций.
В основном московские новостройки из топ-10 имеют такие отличительные черты:
- Расположение в престижных районах Москвы. Шесть из десяти новостроек находятся в пределах Третьего транспортного кольца (районы Арбат, Тверской, Басманный и Даниловский).
- Высокая стоимость покупки и аренды недвижимости. Практически все округа и районы Москвы, в которых находятся жилые комплексы из топ-10, являются самыми дорогими для покупки и аренды жилья. Так, Арбат и Тверской район являются наиболее дорогими для приобретения однокомнатных квартир в Москве, а Центральный, Северо-западный и Западный округа столицы — для аренды жилья. Кроме того, почти все жилые комплексы из топ-10 относятся к классам недвижимости повышенной комфортности — Бизнес и Премиум.
- Развитая транспортная инфраструктура. ЖК в основном отличаются шаговой доступностью метро, многочисленными остановками общественного транспорта, а жилые комплексы в пределах Третьего транспортного кольца также находятся рядом с основными железнодорожными вокзалами — Киевским, Белорусским, Павелецким.
- Близость к высшим учебным заведениям. В пределах Третьего транспортного кольца находится много престижных вузов, в том числе, НИУ ВШЭ и МГЛУ. Неподалеку от новостроек, расположенных за границами Третьего транспортного кольца, также есть крупнейшие университеты страны, например, МГУ и МГИМО.
- Близость к культурно-историческим объектам, включая музеи, театры, филармонии, выставочные центры. Стоит добавить, что до Красной площади можно за полчаса дойти пешком от таких новостроек, как ЖК «Artisan (Артисан)», Vesper Tversakaya (Веспер Тверская), ЖК «Turandot Residences (Турандот Резиденсес)» и Клубный дом «Чистые пруды».
Исключениями из топ-10 можно назвать только «Октябрьское поле» и «Дмитровский парк». Это недорогое жилье класса Комфорт, наиболее удаленное от центра столицы, культурно-исторических объектов и крупных транспортных узлов. Также эти новостройки расположены в относительном удалении от метро: до ближайшей станции придется идти 20-30 минут.
Рейтинг лучших новостроек для семей с детьми в Подмосковье
В Московской области больше всего детских садов и школ находится возле ЖК Ярославский — 68 образовательных учреждений. Вторую и третью строчку заняли ЖК «Dom Smile (Дом Смайл)» и ЖК «Атлантис» — по 50 объектов.
В основном жилые комплексы из топ-10 характеризуются следующими особенностями:
- Близость к столице. Все выделенные жилые комплексы расположены в населенных пунктах между МКАД и ЦКАД, причем такие города, как Мытищи и Балашиха, граничат с МКАД. Наиболее удаленный населенный пункт — город Щелково (19 км).
- Северо-восточное и восточное направления. В большей степени населенные пункты, в которых построены ЖК из топ-10, расположены к северо-востоку (Мытищи, Королев, Щелково) или востоку (Люберцы, Балашиха) от столицы. Исключениями стали лишь деревня Сапроново (юг) и город Одинцово (запад).
- Невысокая стоимость недвижимости. В отличие от жилых комплексов Москвы, в топе Московской области преобладают недорогие типы жилья классов Эконом и Комфорт. Исключениями являются ЖК «Атлантис», ЖК Риверхаус и Дом-Мегалит в Королеве, которые относятся к классу Бизнес.
- Развитая транспортная инфраструктура. Поблизости с жилыми комплексами находятся остановки наземного транспорта, а расстояние от ЖК до ж/д станций в большинстве случаев занимает до 20 минут ходьбы. Из населенных пунктов до Москвы можно добраться на автобусе и электричке. Кроме того, жилой комплекс «Жулебино парк» находится в 15 минутах ходьбы до станции метро «Котельники», а ЖК «Twin House (Твин Хаус)» — до станции «Жулебино».
- Благоприятная экология. Рядом с ЖК находится большое количество зеленых зон — парков и лесных массивов, в том числе таких крупных, как Пироговский лесопарк и Кузьминский лесопарк.