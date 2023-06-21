Вторичка, новостройка или ИЖС: на какие цели россияне чаще всего берут ипотеку
Аналитики Домклик изучили структуру выданных ипотечных кредитов Сбера за май 2023 года и рассказали, как изменились предпочтения россиян при выборе недвижимости.
Эксперты фиксируют значительное увеличение сегмента ИЖС, при этом доля первичного жилья сохраняется, а вторичного — идёт на спад.
Индивидуальное жилищное строительство
Высокий спрос на ипотечные кредиты в мае 2023 года объясняется во многом ростом популярности и доступности кредитования ИЖС: по отношению к апрелю прирост количества выдач составил 56,1%. В то же время на первичном и вторичном рынках число сделок выросло на 1,8% и 0,4% соответственно.
В связи со значительными различиями в динамике структура выдач также претерпела изменения. Так, процент ипотечных кредитов на ИЖС увеличился с 5 до 8%.
Рост показателя отмечается практически во всех субъектах РФ, но более всего в Вологодской области (+8,2%), Республике Тыва (+7,4%) и Республике Карелия (+6,4%). Среди крупнейших регионов России выделяются Московская (+5,4%) и Ленинградская (+5%) области, а также Республика Башкортостан (+3,7%).
Аналитики Домклик полагают, что высокий прирост на рынке ИЖС связан не только с сезонной активностью покупателей, но и является следствием распространения льготной ипотеки на этот сегмент, а также ряда законодательных реформ.
Напомним, что количество выданных кредитов на индивидуальное строительство растет с февраля текущего года и уже третий месяц подряд достигает исторического рекорда.
Вторичный рынок и новостройки
На фоне роста спроса на ИЖС процент сделок на первичном рынке тоже остается высоким (24%): льготная ипотека по-прежнему стимулирует россиян покупать квартиры в новостройках. Также аналитики отмечают, что ряд регионов отличился существенным приростом доли выдач на первичное жилье. В лидеры выбились Республика Адыгея (+21,9%), Республика Хакасия (+7,8%) и Пензенская область (+7,6%).
При этом, как и ранее, основное внимание в мае 2023 года покупатели уделяли вторичному рынку: доля выдач кредитов на покупку готовых квартир составила 67%.
«Несмотря на стабильный спрос, в мае на рынке ипотечного кредитования произошли существенные изменения.
Во-первых, на фоне сезонного повышения покупательской активности доля ИЖС в общем количестве выдач достигла рекордных 8%.
При этом доля вторичного жилья ожидаемо снизилась, а доля строящегося — продолжает удерживаться на высоком уровне за счёт спроса на льготные программы.
Во-вторых, всплеск спроса на ИЖС подстегнул рост выдач по «Господдержке», благодаря чему программа вновь вышла на первое место, опередив Семейную ипотеку».
Подробности — в новом ежемесячном отчёте, подготовленном экспертами аналитического центра Домклик.
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