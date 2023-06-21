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Вторичка, новостройка или ИЖС: на какие цели россияне чаще всего берут ипотеку

Дата публикации: 21 июн 2023
Вторичка, новостройка или ИЖС: на какие цели россияне чаще всего берут ипотеку
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Аналитики Домклик изучили структуру выданных ипотечных кредитов Сбера за май 2023 года и рассказали, как изменились предпочтения россиян при выборе недвижимости.

Эксперты фиксируют значительное увеличение сегмента ИЖС, при этом доля первичного жилья сохраняется, а вторичного — идёт на спад.

Распределение ипотеки по типам кредитов в мае 2023 (топ-10 регионов по количеству выдач). Приобретение первичного и вторичного жилья обозначены как «Первичное» и «Вторичное» соответственно. Приведены данные по индивидуальному строительству. «Остальное» включает в себя нецелевые кредиты под залог недвижимости, рефинансирование, военную ипотеку. Данные отсортированы по доле сделок по покупке первичной недвижимости в общем объеме выдач.
Распределение ипотеки по типам кредитов в мае 2023 (топ-10 регионов по количеству выдач). Приобретение первичного и вторичного жилья обозначены как «Первичное» и «Вторичное» соответственно. Приведены данные по индивидуальному строительству. «Остальное» включает в себя нецелевые кредиты под залог недвижимости, рефинансирование, военную ипотеку. Данные отсортированы по доле сделок по покупке первичной недвижимости в общем объеме выдач.

Индивидуальное жилищное строительство

Высокий спрос на ипотечные кредиты в мае 2023 года объясняется во многом ростом популярности и доступности кредитования ИЖС: по отношению к апрелю прирост количества выдач составил 56,1%. В то же время на первичном и вторичном рынках число сделок выросло на 1,8% и 0,4% соответственно.

В связи со значительными различиями в динамике структура выдач также претерпела изменения. Так, процент ипотечных кредитов на ИЖС увеличился с 5 до 8%.

Рост показателя отмечается практически во всех субъектах РФ, но более всего в Вологодской области (+8,2%), Республике Тыва (+7,4%) и Республике Карелия (+6,4%). Среди крупнейших регионов России выделяются Московская (+5,4%) и Ленинградская (+5%) области, а также Республика Башкортостан (+3,7%). 

Аналитики Домклик полагают, что высокий прирост на рынке ИЖС связан не только с сезонной активностью покупателей, но и является следствием распространения льготной ипотеки на этот сегмент, а также ряда законодательных реформ.

Напомним, что количество выданных кредитов на индивидуальное строительство растет с февраля текущего года и уже третий месяц подряд достигает исторического рекорда.

Вторичный рынок и новостройки

На фоне роста спроса на ИЖС процент сделок на первичном рынке тоже остается высоким (24%): льготная ипотека по-прежнему стимулирует россиян покупать квартиры в новостройках. Также аналитики отмечают, что ряд регионов отличился существенным приростом доли выдач на первичное жилье. В лидеры выбились Республика Адыгея (+21,9%), Республика Хакасия (+7,8%) и Пензенская область (+7,6%).

При этом, как и ранее, основное внимание в мае 2023 года покупатели уделяли вторичному рынку: доля выдач кредитов на покупку готовых квартир составила 67%.

«Несмотря на стабильный спрос, в мае на рынке ипотечного кредитования произошли существенные изменения.

Во-первых, на фоне сезонного повышения покупательской активности доля ИЖС в общем количестве выдач достигла рекордных 8%.

При этом доля вторичного жилья ожидаемо снизилась, а доля строящегося — продолжает удерживаться на высоком уровне за счёт спроса на льготные программы.

Во-вторых, всплеск спроса на ИЖС подстегнул рост выдач по «Господдержке», благодаря чему программа вновь вышла на первое место, опередив Семейную ипотеку».

Фото эксперта
Алексей Лейпи
и. о. директора дивизиона «Домклик» Сбербанка

Подробности — в новом ежемесячном отчёте, подготовленном экспертами аналитического центра Домклик.

Читайте также: Льготная ипотека на строительство дома с подрядчиком: как получить в Сбере

Аналитика Домклик
Новости
Елена Кирова
Елена Кирова
Автор статьи
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