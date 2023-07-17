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Недвижимость
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Топ-15 популярных пригородов Москвы для покупки дома летом 2023 года: аналитика Домклик

Дата публикации: 17 июл 2023
Топ-15 популярных пригородов Москвы для покупки дома летом 2023 года: аналитика Домклик
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Аналитический центр Домклик проанализировал статистику просмотров объявлений о продаже загородной недвижимости в Подмосковье и выяснил, какие города в большей степени привлекают внимание пользователей. Эксперты также оценили характерные особенности предложения в этих населенных пунктах — количество объявлений и стоимость домов.

Методология: что и как считали аналитики

В рамках исследования эксперты рассмотрели объявления о продаже загородных домов, размещенные на Домклик и актуальные на июнь 2023 года. Для каждого населенного пункта в Подмосковье аналитики оценили общее количество уникальных просмотров по всем объявлениям. По результатам исследования был подготовлен рейтинг самых популярных городов Московской области.

Для полученных населенных пунктов дополнительно приводится количество объявлений, а также ориентировочная стоимость стандартного дома площадью 150 кв. м (медианная стоимость кв.м. х 150).

Какие города Подмосковья привлекают покупателей загородной недвижимости

Топ-15 городов Подмосковья по количеству просмотренных объявлений о продаже загородных домов (доля от общего количества уникальных просмотров указана в %). Для каждого населенного пункта приведено количество объявлений (в тыс. шт.) и ориентировочная стоимость стандартного загородного дома площадью 150 кв. м. (в млн руб.). Данные Домклик за июнь 2023 года.
Топ-15 городов Подмосковья по количеству просмотренных объявлений о продаже загородных домов (доля от общего количества уникальных просмотров указана в %). Для каждого населенного пункта приведено количество объявлений (в тыс. шт.) и ориентировочная стоимость стандартного загородного дома площадью 150 кв. м. (в млн руб.). Данные Домклик за июнь 2023 года.

По данным на июнь 2023 года, Раменское является наиболее популярным населенным пунктом Московской области среди пользователей сайта Домклик (9,4% от всех уникальных просмотров). На второй строчке разместился Дмитров (6,9%). Третье место занял Наро-Фоминск (5,2%).

Аналитики Домклик изучили расположение населенных пунктов из приведенного рейтинга и выделили три группы городов, привлекающих внимание москвичей:

Раменское, Домодедово, Истра, Одинцово, Ногинск и Щёлково

Все они располагаются на расстоянии до 40 км от МКАД (между МКАД и ЦКАД). На эти города суммарно приходится 29,4% от всех уникальных просмотров. Объем предложения достаточно большой: в среднем, в каждом городе выставлено около 1-2 тысячи объявлений о продаже. Отсюда относительно скромные просмотры — на одно объявление приходится около 300 уникальных просмотров.

Дмитров, Наро-Фоминск, Сергиев Посад, Солнечногорск, Чехов, Павловский Посад

Города, расположенные между ЦКАД и так называемым «Большим бетонным кольцом» (40-60 км от МКАД). На эти города приходится 28,3% от всех просмотров по Московской области. Поскольку объем предложения ниже, чем в городах Ближнего Подмосковья (примерно в 2 раза), объявления просматриваются чаще: количество уникальных просмотров — около 430.

Егорьевск, Воскресенск и Коломна

Эти города располагаются на более значительном расстоянии от столицы (более 60 км от МКАД) и находятся за пределами «Большого бетонного кольца». На эти города суммарно приходится около 11,8% просмотров.

Характерной особенностью предложения в этих городах является небольшое количество выставленных на продажу лотов. В этих городах количество объявлений не превышает 700. Как итог, среднее количество уникальных просмотров одного объявления по этим городам значительно выше — около 630 просмотров на одно объявление.

«Исследование показало, что москвичей в большей степени привлекает загородная недвижимость, расположенная в городах ближнего Подмосковья на расстоянии до 60 км от МКАД. Суммарно на эти города приходится около 70% от всех уникальных просмотров. Тем не менее, основные показатели рынка предложения сильно разнятся в зависимости от расположения.

В этом смысле золотой серединой можно считать города, находящиеся в пределах между ЦКАД и «Большим бетонным кольцом» (40-60 км от МКАД). С одной стороны, рынок недвижимости в таких населенных пунктах характеризуется   достаточным объемом предложения и хорошей транспортной доступностью, с другой — приемлемой ценой (примерно 50-70 тыс. руб. за кв.м.)», — отмечают аналитики Домклик.

Выбрать недвижимость за городом

Москва
Загородная недвижимость: строительство и покупка
Аналитика Домклик
Елена Кирова
Елена Кирова
Автор статьи
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