Топ-15 популярных пригородов Москвы для покупки дома летом 2023 года: аналитика Домклик
Аналитический центр Домклик проанализировал статистику просмотров объявлений о продаже загородной недвижимости в Подмосковье и выяснил, какие города в большей степени привлекают внимание пользователей. Эксперты также оценили характерные особенности предложения в этих населенных пунктах — количество объявлений и стоимость домов.
Методология: что и как считали аналитики
В рамках исследования эксперты рассмотрели объявления о продаже загородных домов, размещенные на Домклик и актуальные на июнь 2023 года. Для каждого населенного пункта в Подмосковье аналитики оценили общее количество уникальных просмотров по всем объявлениям. По результатам исследования был подготовлен рейтинг самых популярных городов Московской области.
Для полученных населенных пунктов дополнительно приводится количество объявлений, а также ориентировочная стоимость стандартного дома площадью 150 кв. м (медианная стоимость кв.м. х 150).
Какие города Подмосковья привлекают покупателей загородной недвижимости
По данным на июнь 2023 года, Раменское является наиболее популярным населенным пунктом Московской области среди пользователей сайта Домклик (9,4% от всех уникальных просмотров). На второй строчке разместился Дмитров (6,9%). Третье место занял Наро-Фоминск (5,2%).
Аналитики Домклик изучили расположение населенных пунктов из приведенного рейтинга и выделили три группы городов, привлекающих внимание москвичей:
Раменское, Домодедово, Истра, Одинцово, Ногинск и Щёлково
Все они располагаются на расстоянии до 40 км от МКАД (между МКАД и ЦКАД). На эти города суммарно приходится 29,4% от всех уникальных просмотров. Объем предложения достаточно большой: в среднем, в каждом городе выставлено около 1-2 тысячи объявлений о продаже. Отсюда относительно скромные просмотры — на одно объявление приходится около 300 уникальных просмотров.
Дмитров, Наро-Фоминск, Сергиев Посад, Солнечногорск, Чехов, Павловский Посад
Города, расположенные между ЦКАД и так называемым «Большим бетонным кольцом» (40-60 км от МКАД). На эти города приходится 28,3% от всех просмотров по Московской области. Поскольку объем предложения ниже, чем в городах Ближнего Подмосковья (примерно в 2 раза), объявления просматриваются чаще: количество уникальных просмотров — около 430.
Егорьевск, Воскресенск и Коломна
Эти города располагаются на более значительном расстоянии от столицы (более 60 км от МКАД) и находятся за пределами «Большого бетонного кольца». На эти города суммарно приходится около 11,8% просмотров.
Характерной особенностью предложения в этих городах является небольшое количество выставленных на продажу лотов. В этих городах количество объявлений не превышает 700. Как итог, среднее количество уникальных просмотров одного объявления по этим городам значительно выше — около 630 просмотров на одно объявление.
«Исследование показало, что москвичей в большей степени привлекает загородная недвижимость, расположенная в городах ближнего Подмосковья на расстоянии до 60 км от МКАД. Суммарно на эти города приходится около 70% от всех уникальных просмотров. Тем не менее, основные показатели рынка предложения сильно разнятся в зависимости от расположения.
В этом смысле золотой серединой можно считать города, находящиеся в пределах между ЦКАД и «Большим бетонным кольцом» (40-60 км от МКАД). С одной стороны, рынок недвижимости в таких населенных пунктах характеризуется достаточным объемом предложения и хорошей транспортной доступностью, с другой — приемлемой ценой (примерно 50-70 тыс. руб. за кв.м.)», — отмечают аналитики Домклик.