Аналитики выяснили, по какой цене россияне готовы купить квартиру
Домклик и сервис «Ремонт со СберУслугами» в сентябре провели совместное исследование и выяснили, планируют ли россияне покупку квартиры в ближайшие годы и на какой бюджет рассчитывают.
В опросе приняли участие более 3 500 респондентов старше 18 лет из всех регионов страны. Данные Домклик основаны на анализе ипотечных сделок Сбера.
Исследование показало, что почти половина граждан, которые планируют сделку в ближайшее время, рассчитывают на бюджет до 5 млн рублей, ещё 30% могут потратить до 6–10 млн рублей.
Когда планируется покупка жилья
30% опрошенных россиян ответили, что планируют покупку квартиры в ближайшее время. Из них 8% сообщили, что хотят приобрести недвижимость до конца 2023 года, 15% — в следующем году, 37% — в ближайшие 2–3 года и 21% — в течение 4–5 лет.
19% респондентов сообщили, что рассчитывают купить недвижимость не раньше, чем через 5 лет. Не планируют покупку недвижимости в обозримом будущем 70% опрошенных.
Таким образом, около 60% респондентов, которые хотят купить жилье, собираются это сделать до 2025 года.
Какую недвижимость хотят приобрести россияне
Самым популярным вариантом для приобретения среди опрошенных оказались двухкомнатные квартиры. Так ответили 40% человек.
30% были бы не против приобрести трёхкомнатную квартиру, 17% рассматривают однокомнатную, а 8% — квартиру с четырьмя комнатами. И только 5% респондентов рассматривают жилье с пятью или более комнатами.
Цели покупки жилья
80% опрошенных главной целью приобретения недвижимости назвали постоянное проживание, 13% хотели бы купить недвижимость для ребёнка, 2% — для родителей.
4% респондентов планируют сдавать недвижимость, а 1% — перепродавать.
Какую сумму готовы потратить
Что касается бюджета, то почти половина россиян (49%), которые хотят покупать жилье, готовы потратить на покупку своей квартиры до 5 млн руб., еще 30% рассчитывают на сумму от 6 млн до 10 млн руб. Примерно 13% заявили, что готовы вложить в жилье от 11 млн до 15 млн руб. По 4% россиян рассматривают варианты от 16 млн до 20 млн руб. и более.
Что говорят данные Домклик
По данным аналитиков Домклик, наибольшим спросом у ипотечных заёмщиков Сбербанка в августе и первой половине сентября 2023 года пользовались однокомнатные квартиры — такие объекты приобрели 46,2% заемщиков. На втором месте идут двухкомнатные квартиры (35,9%), на третьем — трехкомнатные (15,9%). Доля четырехкомнатных квартир составила 1,9%, а квартир с пятью комнатами и более — 0,1%.
Статистика Домклик о проведенных сделках подтверждает данные опроса в части стоимости квартир. Так, медианная стоимость наиболее востребованных квартир — однокомнатных — составила 4,9 млн руб. на первичном рынке и 4 млн руб. на вторичном. Двухкомнатные квартиры покупали за 6,7 млн руб. и 4,9 млн руб. соответственно, трехкомнатные — за 8,4 млн руб. и 5,7 млн руб. Бюджеты четырехкомнатных квартир составляли 11,8 млн руб. и 6,5 млн руб. соответственно. Квартиры с пятью и более комнатами стоили 34,4 млн руб. на рынке новостроек и 15,4 млн руб. на рынке готового жилья, уточнили эксперты.