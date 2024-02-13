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Недвижимость
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439K

Электронная регистрация: инструкция для собственников жилья

Дата публикации: 13 фев 2024
Электронная регистрация: инструкция для собственников жилья
Содержание

Вы купили квартиру и зарегистрировали сделку с помощью сервиса электронной регистрации. Или только собираетесь сделать это. Рассказываем, какие документы должны вам прийти, и отвечаем на самые важные вопросы.  

Какие документы вы получите

В ваш личный кабинет или на электронную почту придут все необходимые документы в архиве, включая выписку из единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), подтверждающую переход права собственности с УКЭП (усиленной квалифицированной электронной подписью) регистратора.

Если вы покупатель вторичной недвижимости

После регистрации вы получите:

  • выписку ЕГРН;
  • договор купли-продажи с электронными подписями всех участников сделки.

Выписка ЕГРН приходит в трёх экземплярах:

1. Выписка со штампом (формат pdf) + электронная подпись (формат sig);

2. Выписка без штампа (формат pdf) + электронная подпись (формат sig);

3. Выписка (формат xml) + электронная подпись (формат sig).

Если вы покупатель квартиры в новостройке

После регистрации вы получите:

  • выписку ЕГРН;
  • договор долевого участия или договор уступки прав требования, или дополнительное соглашение со своими электронными подписями и подписью застройщика.

Выписка ЕГРН приходит в трёх экземплярах:

1. Выписка со штампом (формат pdf) + электронная подпись (формат sig);

2. Выписка без штампа (формат pdf) + электронная подпись (формат sig);

3. Выписка (формат xml) + электронная подпись (формат sig).

Количество полученных документов и подписей в архиве с документами равно количеству участников сделки.

Почему документы в формате xml не открываются 

Так и должно быть, они зашифрованы. Прочитать содержимое документов можно на сайте Госуслуг. Просто следуйте инструкции на экране.

А как же бумажное свидетельство

Бумажные свидетельства Росреестр больше не выдает — их отменили ещё в июле 2016 года. Теперь единственным документом, который подтверждает право собственности является именно выписка из ЕГРН. Как раз её вы получите после регистрации. 

Как прописаться в квартире после электронной регистрации

Нужно воспользоваться порталом Госуслуги или обратиться в паспортный стол, МФЦ, подразделение ГУВМ МВД (заменяющее ФМС), управляющую компанию (в некоторых существуют паспортные столы). Вам потребуется: 

  • заявление на специальном бланке или в электронном виде;
  • паспорт собственника квартиры;
  • паспорт гражданина, которого нужно прописать (в случае, если он не является собственником);
  • выписка из ЕГРН;
  • свидетельство о рождении — предъявляется, если прописываемому лицу ещё не исполнилось 14 лет;
  • в случае электронной регистрации вы предоставляете в качестве документа-основания для вселения в жилое помещения выписку из ЕГРН, полученную по электронной почте вместе с зарегистрированными документами после регистрации сделки в Росреестре. Согласно 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», это единственный документ, удостоверяющий право собственности на недвижимость.

При подаче заявления о регистрации по месту жительства необязательно предъявлять и выписку из ЕГРН: достаточно указать дату и номер государственной регистрации права из выписки.

После того, как сотрудник паспортного стола (или другого ведомства, в которое вы обратились с заявлением), проверит предоставленные документы, он заберёт у вас паспорт и назначит дату получения. Если вы подавали заявление через Госуслуги, то вам придёт приглашение. В назначенный день принесите оригиналы документов, указанных в заявлении. По закону, если вы предоставили полный комплект документов, то вас пропишут в срок от 3 до 7 дней.  

Как оплачивать ЖКХ 

Передавая квартиру в собственность от одного лица к другому, нужно переоформить её лицевой счёт на имя нового владельца. Для этого вам нужно обратиться в управляющую организацию, в единый информационно-расчетный центр или напрямую к поставщикам услуг.

Самый простой вариант — посмотреть наименование поставщиков коммунальных услуг в квитанциях, которые найдёте в своём почтовом ящике. Вам потребуются:

  • паспорт;
  • выписка из ЕГРН;
  • справка о количестве прописанных лиц в квартире.

Там с вами перезаключат договор, где укажут вас в качестве нового владельца. Чтобы не было сюрпризов в виде не оплаченных предыдущим владельцем долгов, рекомендуем заранее запросить у него справку об отсутствии задолженностей по коммунальным платежам.  

Как получить налоговый вычет после электронной регистрации

Налоговый вычет составляет 13% от стоимости недвижимости и выплаченных процентов по ипотеке. И тут нет разницы, оформляли вы электронную регистрацию или нет.Если работаете официально и платите подоходный налог, то в общей сложности вы можете вернуть себе процентами до 650 000 рублей — до 260 000 рублей за покупку квартиры и до 390 000 рублей за выплаченные проценты по ипотеке. Документы на возврат можно подать самостоятельно через налоговую, а можно — через сервис СберБанка.   

Если я имею право на материнский капитал, то как получу

Получить сертификат на материнский капитал можно на сайте Госуслуг, в отделении Социального фонда по месту жительства или в МФЦ. Потребуются документы:

  • заявление на получение маткапитала (образец заявления можно найти на сайте Социального фонда);
  • паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;
  • свидетельства о рождении всех детей (для усыновлённых — свидетельства об усыновлении).

Выписку из ЕГРН, при необходимости, Социальный фонд запрашивает самостоятельно в Росреестре.    

Читайте также: Всё о сроках электронной регистрации сделок в СберБанке

Инструкция
Ольга Маслевская
Ольга Маслевская
Автор статьи
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