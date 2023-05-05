Технические работы в Росреестре с 6 по 8 мая
С 6 мая 18:00 по 8 мая 23:59 (мск) 2023 года Росреестр будет проводить плановые технические работы для повышения стабильности и эффективности всех процессов регистрационной службы.
В связи с этим планируется приостановка работы электронных сервисов Росреестра, том числе заказа выписок из ЕГРН. Отправка заявок через сервис электронной регистрации Домклик также будет приостановлена.
Созданные в этот период заявки на получение выписки из ЕГРН и проведение регистрации, в том числе электронные, будут отправлены в Росреестр автоматически с 9 мая.
Обратите внимание — получать выписки из ЕГРН можно на Домклик с подтверждением через Госуслуги, как и раньше. Срок предоставления выписок из ЕГРН, заказанных в МФЦ, может увеличиться на 2–3 рабочих дня.
Желаем вам хороших выходных!