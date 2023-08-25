Татарстан назван самым выгодным регионом для покупки машиноместа в ипотеку
Аналитический центр Домклик изучил данные по ипотечным сделкам Сбера, составив рейтинг российских регионов, где выгоднее всего покупать гараж или машиноместо.
Лидером по рентабельности стала Республика Татарстан, где изначальная стоимость — 900 тыс. руб. — окупит себя за 10,2 года. При этом средняя арендная ставка (7,4 тыс. руб.) оказалась даже выше ежемесячного платежа по ипотеке (7,2 тыс. руб.), что делает регион единственным в выборке по такому соотношению.
Второе место занимает Свердловская область с окупаемостью за 12,1 года, а замыкает тройку Санкт-Петербург — 13,6 года. В пятерку также входят Московская (14 лет) и Новосибирская области (14,1 года). Оставшиеся строчки рейтинга занимают Краснодарский (14,4 года) и Красноярский края (16,9 года), Самарская область (19,2 года), Москва (20,6 года) и Ростовская область (22,3 года).
Согласно данным аналитиков, небольшой период окупаемости в Республике Татарстан и Свердловской области обусловлен стоимостью гаражей в регионах. Что же касается столицы, то здесь наоборот, цена машиноместа превышает показатели других субъектов федерации в 2-3 раза.
При этом рентабельность также зависит от арендной ставки. Например, в Ростовской и Самарской областях долгая окупаемость объясняется низкой арендой (4,2-4,5 тыс. руб.).
Подчеркнем, что по большей части в рассмотренных регионах стоимость ипотечных платежей существенно превышает арендную ставку.