Управляющим компаниям станет проще взыскивать с граждан долги за ЖКХ
Управляющие компании, а также поставщиков воды, тепла и электричества освободят от уплаты госпошлин за подачу исков для получения задолженности. Судиться с должниками таким образом станет проще, пишут Известия.
«Предприятия в сфере жилищно-коммунального хозяйства зачастую вынуждены обращаться по этим вопросам в суд и при этом обязаны уплачивать госпошлину за подачу исковых заявлений», — пояснил один из авторов законопроекта, первый зампред комитета ГД по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.
По данным издания, УК ежегодно тратят большие суммы на оплату пошлин, только в 2022 году — свыше 4 млрд рублей.
Парламентарий считает, что взыскание пошлины необоснованно, так как иски в суд подаются для получения задолженности с лиц, отказывающихся от оплаты услуг.
Инициатива призвана снизить затраты предприятий ЖКХ и избавить судебную систему от вынесения определений о возврате пошлины или ее зачете. В то же время система не будет перегружена дополнительными функциями, подчеркнул депутат Госдумы Владимир Сипягин.
Ранее Домклик писал, что тарифы на ЖКХ для населения будут проиндексированы с 1 июля 2024 года, впервые за полтора года.