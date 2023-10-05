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Управляющим компаниям станет проще взыскивать с граждан долги за ЖКХ

Дата публикации: 05 окт 2023
Управляющим компаниям станет проще взыскивать с граждан долги за ЖКХ

Управляющие компании, а также поставщиков воды, тепла и электричества освободят от уплаты госпошлин за подачу исков для получения задолженности. Судиться с должниками таким образом станет проще, пишут Известия.

«Предприятия в сфере жилищно-коммунального хозяйства зачастую вынуждены обращаться по этим вопросам в суд и при этом обязаны уплачивать госпошлину за подачу исковых заявлений», — пояснил один из авторов законопроекта, первый зампред комитета ГД по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

По данным издания, УК ежегодно тратят большие суммы на оплату пошлин, только в 2022 году — свыше 4 млрд рублей.

Парламентарий считает, что взыскание пошлины необоснованно, так как иски в суд подаются для получения задолженности с лиц, отказывающихся от оплаты услуг.

Инициатива призвана снизить затраты предприятий ЖКХ и избавить судебную систему от вынесения определений о возврате пошлины или ее зачете. В то же время система не будет перегружена дополнительными функциями, подчеркнул депутат Госдумы Владимир Сипягин.

Ранее Домклик писал, что тарифы на ЖКХ для населения будут проиндексированы с 1 июля 2024 года, впервые за полтора года.

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Законы и регулирование рынка
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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