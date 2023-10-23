Тарифы на интернет в России могут вырасти
Стоимость фиксированной связи, домашнего интернета и платного ТВ может увеличиться на 10-15% и более. Об этом пишут Известия со ссылкой на данные опроса топ-менеджеров телекоммуникационных компаний, проведенного агентством TelcomDaily.
Повышение цен прогнозируют 82% участников опроса. При этом большая часть респондентов (свыше 43%) назвали величину в 10-15%, порядка 13% опрошенных — 16% и выше. В то же время 18% компаний придерживаются мнения, что тарифы не изменятся. О возможном снижении цен никто не заявил.
Одной из главных причин повышения тарифов 77% руководителей провайдеров указали рост издержек. Как объяснили респонденты, на бизнес давит увеличение стоимости оборудования, нестабильная ситуация в экономике, дефицит квалифицированных кадров (40% голосов), а также проблемы трансграничных платежей и логистики (25% голосов).
«Угрозы бизнесу операторы оценивают как серьезные. Так, сразу три фактора риска набрали более 40% голосов: курсовые колебания (52%), ухудшения в экономике и падение спроса (47%), рост инфляции (43%)», — уточнили в агентстве.
Как отметили в пресс-службе «Ростелекома», на увеличение операционных расходов оказывают влияние и инфляция, и ставка, и вдобавок рост стоимости оборудования. Кроме того, продолжается повышение интернет-трафика (порядка +15% в год), что требует развития инфраструктуры.
При этом, по данным издания, ФАС и Минцифры не видят предпосылок для роста цен на связь.