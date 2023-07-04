Свыше полумиллиона сделок с недвижимостью провели жители России на Домклик
Более 541 тыс. сделок с недвижимостью прошло через сервис недвижимости Домклик от Сбера за первое полугодие 2023 года. В июне жители страны проводили по 5 тыс. сделок в день. Это больше, чем в июне 2021 года, на 16%.
Это один из периодов одной из самых высоких покупательских активностей за последние три года. Рекорд был установлен в мае 2022 года, когда на Домклик заключалось в среднем 5,1 тыс. сделок в день.
Почему выбирают Домклик
На Домклик можно проводить сделки как с ипотекой, так и за наличные. Чтобы получить ипотеку, нужно подать онлайн-заявку и получить решение за 5 минут без визитов в офис. Клиентам Сбера достаточно авторизоваться через СберID, и почти вся нужная информация будет заполнена автоматически.
Продавцы, покупатели и риелторы выбирают Домклик из-за надёжности, скорости проведения сделок и большого количества полезных сервисов, которые помогают обезопасить любые сделки и соблюсти гарантии как для покупателя, так и для продавца. Помимо этого, на Домклик можно получить скидки на ставку по ипотеке.
Сбер постоянно улучшает существующие программы, делая покупку недвижимости доступнее для людей. Например, банк снизил ставки на покупку новостройки по льготным программам ипотеки. Ставка по «Господдержке» со специальной скидки составит от 3,9% годовых, по «Семейной ипотеке» от 1,9% годовых, а для жителей Дальнего Востока — от 0,9%, по «IT-ипотеке» — от 0,9% годовых.
Чаще всего на Домклик покупают квартиры на вторичном рынке: в июне прошло 3414 сделок по вторичке, 1096 сделок на первичном рынке и 204 сделки по загородной недвижимости.
Почти все процессы участники сделки проходят онлайн. Чтобы заключить и оформить сделку, клиенты могут прийти в любой удобный из 11,9 тыс. офисов Сбербанка.