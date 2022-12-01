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Свыше полумиллиона человек переедут в новый дом благодаря продлению Дальневосточной ипотеки

Дата публикации: 01 дек 2022
Свыше полумиллиона человек переедут в новый дом благодаря продлению Дальневосточной ипотеки

Продление программы «Дальневосточная ипотека» до 2030 года позволит улучшить жилищные условия более 500 тыс. жителей Дальнего Востока. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на первого заместителя генерального директора по социальному развитию Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Эльвиру Нургалиеву.

«Это позволит выдать дополнительно до 170 тыс. кредитов и улучшить жилищные условия более 500 тыс. человек», — сказала Нургалиева.

По данным корпорации, в 2022 году по льготной программе банки выдали более 22 тыс. кредитов на общую сумму 103 млрд рублей — это больше, чем за аналогичный период прошлого года на 63%. А всего с начала действия программы более 55 тыс. семей купили или построили собственное жилье на Дальнем Востоке. Общая сумма выданных кредитов превысила 230 млрд рублей.

Что такое Дальневосточная ипотека

Программа позволяет купить жилье на Дальнем Востоке под 2% годовых на весь срок кредитования. Ставки на дальневосточную ипотеку в Сбербанке начинаютсяот 1,5% годовых.

Взять ипотеку можно и под строительство жилья. Основное условие — оформить прописку в приобретенной недвижимости, при этом обязательного требования о проживании на территории региона нет. Получить такую ипотеку можно один раз в жизни. В залог можно оставить недвижимость в любом регионе страны. Рефинансирование не предусмотрено. 

Как получить Дальневосточную ипотеку в Сбербанке

Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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