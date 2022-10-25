Где снять квартиру во Владивостоке
Владивосток — молодой и холмистый город на берегу Японского моря на полуострове Муравьева-Амурского. Наверное, он устроен самым необычным образом, потому что в округ входят четыре обитаемых острова и группа мелких и необитаемых. Самый крупный — остров Русский — соединен с материковой частью города мостом. Снять квартиру во Владивостоке можно в любом из пяти районов, главное — определиться, где вы хотите жить, — на материковой части или ближе к островам.
В этой статье расскажем, в каком районе лучше снимать квартиру во Владивостоке.
Районы Владивостока
Владивосток расположен на холмах. Какой район ни выберешь, приходится идти то вверх, то вниз. Но с высоких частей города прекрасный вид на бухты, которых здесь много. Город поделен на пять районов:
- Советский
- Первореченский
- Фрунзенский
- Первомайский
- Ленинский
Чтобы определиться, где лучше снять квартиру во Владивостоке, для начала оцените свой бюджет. Средняя цена однокомнатной квартиры с мебелью — 27—30 тыс. рублей. Но есть предложения и за 50 тыс. рублей в месяц.
Недвижимость во Владивостоке разная. Центр частично сохранил исторический облик, но и многоэтажный дом нельзя назвать редкостью. В последние 20 лет окраины активно застраиваются с преобладанием монолитных и монолитно-кирпичных домов с квартирами улучшенной планировки, которые преимущественно формируют арендное предложение.
Найти хороший вариант жилья помогут специализированные доски объявлений. Также можно обратиться в агентство: риелтор сориентирует в особенностях города, и это удобно, потому что можно сразу получить полную информацию о районах.
«Жилье найдется быстрее, если рассматривать несколько форматов, это может быть комната или апартаменты, но не стоит идти на серьезный компромисс, особенно если цель — найти жилье на длительный срок. Разумнее сразу оценить преимущества и недостатки локации и типа недвижимости», — советует руководитель департамента аренды федеральной компании «Этажи» во Владивостоке Анастасия Медведева. Если сразу определиться трудно, можно сначала снять отель: сутки, трое или неделя дадут представление о том, где можно снять квартиру во Владивостоке. Квартира посуточно тоже подойдет для этих целей.
Какой район Владивостока лучше для проживания
Чтобы снять квартиру на длительный срок недорого, придется поохотиться. Бюджетное предложение по цене 18-20 тыс. рублей можно найти во всех пяти районах, но это будет в основном устаревшее жилье. Современный вариант со свежим ремонтом обойдется дороже. Если ищете такой, стоит ориентироваться на стоимость от 35 тыс. рублей.
Советский район — самый большой по площади, густо застроен оздоровительными комплексами, лагерями и пансионатами. В жилой застройке много коттеджей и концептуальных многоэтажек. Советский считается молодым, хотя начал застраиваться еще в XIX веке, но вся инфраструктура присутствует: школы, детские сады, больницы, магазины и достаточно парковок. Если хозяин готов сдавать квартиру в Советском и она вписывается в бюджет, стоит присмотреться, так как район занимает вторую строчку в неофициальном рейтинге популярности во Владивостоке.
Первореченский — самый пологий район города, хотя и здесь есть перепады высот. Первореченский — живописный и приятный для жизни. Отсюда удобно добираться до городских достопримечательностей, но при желании можно не выезжать, так как в районе есть вся необходимая инфраструктура, включая вузы.
«Район первой речки является одним из самых удачных по расположению районов. Здесь большая транспортная развязка, удобно добираться в любую часть города. Это самый близкий к центру города спальный район», — отмечает Анастасия Медведева. В списке минусов: старый жилой фонд, отсутствие парковок во дворах, слабая система коммуникаций, и как следствие, частые отключения воды и света. Жилье дорогое — двухкомнатные квартиры по 40-50 тыс. рублей в месяц, однушки по 30-45 тыс. рублей.
Фрунзенский район расположен на полуострове и считается самым престижным в городе. Географическое положение никак не сказывается на насыщенности инфраструктурой, но привлекательность местности для застройщиков делает район дорогим, даже старый фонд. Здесь проходит знаменитый Арбат и расположены морской порт, ж/д вокзал, океанариум, элитный микрорайон Эгершельд.
Первомайский район — это лучшие пляжи города. В состав района входят два острова, Рейнеке и Попова. А главная достопримечательность Первомайского — мост на остров Русский. Его строительство изменило судьбу района: из скромного заводского он превратился в активно застраивающийся. Но атмосфера пока не обновилась. «Местные жители отмечают Первомайский как не самый спокойный район», — отметили в «Этажах». В списке недостатков также пробки на дорогах.
Ленинский район востребован и у местных жителей, и у туристов. В нем находится исторический центр Владивостока — с площади Борцов за власть Советов начинается большинство пешеходных маршрутов. Здесь же сопка Орлиное Гнездо, популярная для прогулок. В сезон в Ленинском обостряются проблемы с парковкой, но местность очень красивая.
Сейчас в городе можно найти около 500 вариантов аренды. В основном это однокомнатные и двухкомнатные квартиры, также есть студии и трех- и четырехкомнатное жилье.