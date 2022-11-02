Новые меры поддержки ипотеки разработают в России до конца 2022 года
В России до конца 2022 года разработают новые меры поддержки ипотеки. В частности, ипотеки на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) и вторичное жилье, сообщил вице-премьер страны Марат Хуснуллин.
«Если мы в этом году не примем меры поддержки ипотеки, то в 2024 году мы «упадем». Это не вызывает никакого сомнения. Поэтому мы сейчас готовим комплекс мер. Ряд вопросов уже сделали, но этого недостаточно», — сказал Хуснуллин в ходе правительственного часа в Совете Федерации, отметив, что конкретные меры будут вынесены на рассмотрение правительства и Центробанка до конца текущего года.
По его словам, рассматривается возможность введения дополнительных мер поддержки в части льготного кредитования индивидуального жилищного строительства (ИЖС). «Мы ее в этом году запустили как пилотный проект, мы видим востребованность этой программы», — подчеркнул он.
Кроме этого, будут разработаны меры поддержки ипотеки на вторичное жилье. Как отметил вице-премьер, анализ рынка последних двух лет показывает, что россияне чаще всего покупают квартиры в новостройках, чтобы улучшить жилищные условия, но при этом продают свои старые квартиры. И если ипотека на «вторичку» осложнена дорогой ипотекой, то и на первичном рынке возникают проблемы, пояснил он.
«В ближайшее время по ипотеке планируем просить на уровне председателя правительства, возможно, президента, собираться и находить решения, потому что без этого жилищное строительство развиваться не будет», — сказал Хуснуллин.
Ипотека Сбера
В Сбере более 70% клиентов Сбера, начиная с лета 2022 года, выбираютипотеку на вторичное жилье, несмотря на льготные ставки по госпрограммам на новостройки. Но спрос на новостройки также сохраняется, особенно в Санкт-Петербурге, Москве и Краснодарском крае. Как объясняют аналитики Домклик, это связано с лучшей осведомленностью жителей этих городов о различных льготных программах, маркетинговых акциях и скидках от застройщиков.
Доля самостоятельного строительства также растет в общем объёме ИЖС-ипотеки в Сбере. С июля по сентябрь она увеличилась до 35%. Эксперты Домклик объясняют такую тенденцию запуском специальной программы «Ипотека с господдержкой на строительство дома своими силами», которая действует до конца года. В третьем квартале желающие построить собственный дом оформили в Сбере 8,3 тыс. кредитов на 33,6 млрд рублей. Это больше, чем за первые шесть месяцев года и за весь 2021 год. Росту также способствовали низкие ставки по программам «Семейная ипотека», «Дальневосточная ипотека», «ИТ-Ипотека» и «Господдержка». В сентябре по ним было выдано 97% всей ИЖС-ипотеки в Сбере.