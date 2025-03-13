Что такое социальный контракт
Социальный контракт — это помощь от государства на улучшение финансового положения. Она положена малоимущим — причем как семьям, так и одиноко проживающим гражданам. Подробно о том, что такое соцконтракт, какую поддержку в рамках него можно получить и как, расскажем в статье.
Что представляет собой социальный контракт
Соцконтракт — это соглашение, которое заключают органы социальной защиты и гражданин или семья, чей доход ниже прожиточного минимума по региону. В рамках него люди, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, получают помощь от государства в виде социальных услуг и выплат на улучшение материального положения, а именно на:
- поиск работы;
- открытие своего дела;
- ведение личного подсобного хозяйства;
- денежные выплаты.
Иными словами, главная цель соцконтракта — помочь малоимущим найти постоянный и стабильный источник дохода.
Программа действует во всех регионах РФ. Оформляется такое соглашение на три-12 месяцев в зависимости от цели. Как правило, получить соответствующую помощь можно только один раз, если речь об открытии своего дела. На поиск работы заключить контракт разрешается повторно. От региона к региону условия могут различаться, поэтому уточнить этот вопрос лучше в местной соцзащите.
Кто может рассчитывать на такую помощь
Социальный контракт доступен только тем россиянам, чей среднедушевой доход по не зависящим от них причинам ниже прожиточного минимума, установленного в том или ином регионе. Обратиться за помощью могут как семейные люди, так и одинокие граждане в возрасте от 18 лет.
Как считают среднедушевой доход
При расчете среднедушевого дохода учитываются поступления гражданина или семьи за последние три месяца, которые предшествовали месяцу перед месяцем подачи заявления. Проще говоря, если человек подает его в феврале, то соцзащита будет смотреть на прибыль за декабрь, ноябрь и октябрь прошлого года, причем до вычета налогов.
Доходом считается не только зарплата человека, но еще и, например, пособия, алименты, поступления в виде процентов по вкладам, от предпринимательской деятельности и так далее. Ознакомиться с полным списком можно тут.
Кроме этого, без внимания не останется имущество в собственности. Если семья владеет, например, тремя квартирами и двумя машинами, ее могут не признать малоимущей даже при недостаточном уровне дохода.
Среднедушевой доход одиноко проживающего гражданина = поступления за три месяца поделить на 3.
Среднедушевой доход семьи = общую сумму поступлений за три месяца поделить на три и затем на число членов семьи.
Величина прожиточного минимума на душу населения в Москве в 2025 году — 23 908 руб. Допустим, одинокий гражданин каждый месяц получает фиксированный оклад 19 000 руб., и никаких других выплат из списка. Значит, он может рассчитывать на помощь в виде соцконтракта.
Также представим семью из четырех человек, из которых двое — дети 16 лет. Взрослые получают зарплату по 40 000 руб. в месяц. А еще они сдают квартиру за 80 000 руб. Выходит, среднедушевой доход семьи составляет 40 000 руб. Соответственно, заключить социальный контракт у них не получится.
При расчете дохода семьи учитываются:
- сам заявитель;
- его супруга;
- несовершеннолетние дети, в том числе усыновленные;
- дети в возрасте 23 лет, которые учатся очно.
Виды соцконтракта
Поиск работы
Такой социальный контракт может заключить человек, который остался без работы и встал на учет в центре занятости. Срок соглашения — не более девяти месяцев. В рамках него положена выплата в размере регионального прожиточного минимума для трудоспособного населения — в течение месяца после заключения социального контракта и в течение трех после трудоустройства. Направить эти средства можно на любые нужды.
Кроме этого, гражданину могут помочь:
- найти подходящие вакансии;
- встать на учет на бирже труда;
- составить резюме;
- пройти обучение профессии;
- попасть на стажировку перед трудоустройством.
Открытие своего дела
Государство готово помочь не только найти работу, но и открыть собственный бизнес. На эти цели власти предоставляют до 350 тыс. руб. Их можно получить одномоментно или в течение 12 месяцев (таков срок действия соцконтракта). Потратить эту сумму разрешено на:
- покрытие расходов, связанных с подготовкой и оформлением разрешений для ведения предпринимательской деятельности ;
- покупку программного обеспечения и носителей электронной подписи ;
- принятие имущественных обязательств ;
- размещение и продвижение товаров, услуг в интернете;
- приобретение основных средств и материалов для бизнеса.
Для заключения социального контракта на открытие своего дела необходимо сдать тест на уровень предпринимательских компетенций. Если результат будет неудовлетворительный, то придется пройти соответствующее обучение.
Помимо прочего, гражданин в рамках соглашения может рассчитывать на помощь в составлении или доработке бизнес-плана, продаже продукции, а также в обучении профессиональным навыкам.
Ведение личного подсобного хозяйства
Этот вид соцконтракта также рассчитан максимум на 12 месяцев. Однако размер выплаты в этом случае чуть меньше — 200 тыс. руб. Деньги можно направить на покупку:
- товаров, необходимых для ведения личного подсобного хозяйства (например, сельхозтехнику и инструменты);
- сельхозпродукции.
Для получения такой помощи тоже нужно сдать тест и при необходимости пройти обучение.
Выплаты на приобретение товаров и услуг
Граждане, оказавшиеся в трудном финансовом положении, в рамках соглашения вправе получить и дополнительную финансовую помощь — максимум в течение шести месяцев. Размер выплаты в месяц равен прожиточному минимуму для трудоспособного населения. Ее можно потратить на:
- покупку товаров первой необходимости, одежды, обуви, лекарств, товаров для ведения личного подсобного хозяйства;
- лечение и профилактический медосмотр;
- приобретение товаров и услуг дошкольного и школьного образования.
Как получить социальный контракт
Решение о предоставлении помощи в виде соцконтракта принимает соцзащита. Соответственно, заявление нужно направлять именно туда. Одинокие граждане подают его сами, в случае с семьями — один из супругов. Сделать это можно следующими способами:
- Через «Госуслуги» (доступно для большинства регионов).
- В офисе МФЦ.
- В соцзащите по месту жительства или месту пребывания.
Принять решение по заявке должны не позднее чем через 10 дней. Если соцзащита решила провести дополнительную проверку сведений о доходах, в этот срок должен прийти предварительный ответ, а окончательный — не позднее чем через 30 дней после подачи заявления.
Какие документы нужны
Вместе с заявлением необходимо предоставить и ряд документов — в зависимости от вида заключаемого соцконтракта и региона они могут различаться. Какие именно справки понадобятся в конкретном случае, лучше уточнить в соцзащите по месту регистрации. В большинстве случаев потребуются:
- паспорт;
- свидетельство о заключении или расторжении брака;
- документы о праве собственности на имущество;
- свидетельство о рождении детей;
- справки о доходах.
Почему в помощи могут отказать
Оснований для отказа в заключении социального контракта много, среди них, например, такие:
- Человек предоставил неполные или недостоверные сведения о составе семьи, доходах, принадлежащем ему имуществе.
- Его доходы (или семьи) выше прожиточного минимума по региону.
- Деньги в региональном бюджете на новые соцконтракты на текущий год закончились.
- Заявление подал недееспособный.
- У заявителя есть действующее соглашение.
Нужно ли отчитываться о расходах по соцконтракту
Гражданин должен тратить полученные деньги только на обозначенную в соглашении цель. Для того чтобы подтвердить целевое использование средств, ему необходимо отчитываться перед соцзащитой, предоставляя, например, товарные и кассовые чеки, договор купли-продажи, расписки, расходные документы, договоры аренды и так далее.
А возвращать деньги по окончании соглашения?
Если человек выполнил все условия соцконтракта и потратил выделенные средства по назначению, то возвращать их государству не нужно. Сделать это придется, если гражданин нарушил условия договора.
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Здравствуйте а пенсионеры могут получить такую помощь?
Татьяна Н.здравствуйте! Для уточнения вопроса рекомендуем обратиться напрямую в соцзащиту вашего региона.