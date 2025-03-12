Эксперт назвала топ-5 антитрендов в интерьере в 2025 году
Тренды в дизайне интерьера стремительно сменяют друг друга. То, что еще вчера было модным, сегодня может стать банальным и устаревшим. Какие же приемы при обустройстве квартиры в этом году использовать не стоит? Спросили об этом эксперта.
Первый антитренд — имитация природных материалов. Например, плитку под дерево или керамогранит с рисунком мрамора лучше заменить однотонной. Важно не путать этот антитренд с актуальным эффектом тромплёй. Это художественная техника, переводимая как «обман зрения», которая создает оптические иллюзии, заставляя видеть двухмерные изображения как трехмерные. В интерьере тромплёй может визуально расширять пространство маленьких комнат и создавать эффект глубины на плоских стенах.
Не первый год в топе антитрендов у дизайнеров также держится стиль лофт. Кирпичные стены, черная фурнитура и массивные трековые светильники, индустриальные элементы декора уже давно вышли из моды, говорит эксперт. Сюда же можно отнести рейки и 3D-панели.
Кроме этого, на смену желтым металлам, таким, как латунь, на смену пришли белые — глянцевый или матовый хром, нержавеющая сталь.
Еще одним уходящим в прошлое стилем стал минимализм. После его доминирования в последние годы в интерьер возвращаются яркие оттенки и крупные узоры. В 2025-м дизайнеры используют более насыщенные цвета и паттерны для создания вдохновляющих пространств.
На смену этим антитрендам приходит стремление к комфорту, индивидуальности и экологичности, резюмирует Полина Цветкова.
Какие приемы в оформлении жилья актуальны в 2025 году
Среди новых и зарождающихся трендов эксперт выделяет следующие:
Гиперперсонализация. Интерьеры будут отражать индивидуальность жильцов еще более явно. Такой эффект достигается большим количеством уникальных предметов, акцентными цветами и принтами, hand-made-элементами и предметами с историей.
Технологическая интеграция. «Умный дом» переходит на новый уровень. Речь не просто об управлении светом и температурой, а о более глубокой интеграции технологий в повседневную жизнь: это и, например, автоматизированное управление шторами, системами безопасности, и интеграция с персональными помощниками.
Межкультурный синтез. Смешение стилей и культурных элементов — это не просто эклектика, а более глубокое и осмысленное сочетание различных элементов, создающее уникальный и многослойный интерьер.
Актуальные в этом году материалы — «честные»: натуральные дерево, камень и ткани — они определяют общую направленность. Мебель — более удобная и эргономичная, с плавными линиями. Свет — естественный и функциональный в зависимости от времени суток и занятий.
Вместе с тем есть ряд трендов, которые продолжают свое развитие:
Интерьеры 70-х. Вдохновение из прошлого возвращается с новыми акцентами. Глянцевые поверхности, нержавеющая сталь, а также анималистичные принты становятся частью современных интерьеров. Глубокие темные оттенки обивок и деревянных элементов придают пространству характер и выразительность, создавая эффектный контраст. Рассмотрите более широкую гамму природных оттенков — терракотовый, шоколадный, охристый и оливковый. Комбинирование этих тонов позволяет создать сложный и насыщенный современный интерьер с ноткой ностальгии.
Природный дизайн. Интеграция природы в интерьер остается на пике популярности. Это выражается в использовании натуральных материалов (дерева, камня, текстиля), живых растений, обилии естественного света, «размывании» границ между внутренним и внешним пространством (большие окна, патио, зимние сады).
Устойчивость и экологичность. Выбор экологически чистых материалов, утилизация и переработка старых вещей, поддержка локальных производителей и мануфактур — эти принципы стали еще более важными.
Винтажные элементы. Интеграция винтажной мебели и декора по-прежнему является важной частью современного дизайна, придавая интерьеру уникальность и характер. Это также отражает растущий интерес к устойчивому потреблению.
Многофункциональность пространства. Еще со времен пандемии, навсегда изменившей формат жилых и рабочих пространств, интерьеры продолжают адаптироваться под разные функции — от рабочих зон до мест для отдыха. Модульная мебель и трансформируемые пространства стали стандартом — они помогают использовать помещение по максимуму.
Функциональное освещение. Тренд на минималистичное освещение набирает обороты. Компактные светильники, не уступающие по мощности традиционным, становятся все более популярными. Различные световые сценарии позволяют более эффективно использовать возможности освещения в интерьере. Например, сочетание общего, акцентного и функционального освещения: потолочная люстра или встроенные точечные светильники обеспечат общее освещение для жизни, настенные бра или торшер дадут более мягкий свет, а ридеры или ночники идеально подойдут для чтения перед сном.
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