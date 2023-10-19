Свыше 800 тыс. семейных ипотек выдали в России
Более 800 тыс. российских семей взяли «Семейную ипотеку» за все время действия программы. Об этом сообщает пресс-служба ДОМ.РФ.
«За время реализации программы, запущенной в 2018 году, жилищные условия улучшили более 800 тыс. семей, оформив кредиты на 3,3 млрд рублей. В 2023 году с помощью программы жилищные условия улучшили более 300 тыс. семей — в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Оформлено кредитов на общую сумму 1,5 млрд рублей», — отметили в госструктуре.
По ее оценке, на долю «Семейной ипотеки» пришлось более 47% по объему и сумме кредитов среди льготных программ (в 2022 году — 35% и 36% соответсвенно).
Наибольшей популярностью «Семейная ипотека» пользуется в Москве (30,8 тыс.), Краснодарском крае (26,2 тыс.), Московской области (25,8 тыс.), Санкт-Петербурге (18,4 тыс.) и Тюменской области (15,7 тыс.).
«Благодаря расширению программы в начале 2023 года на все семьи с двумя несовершеннолетними детьми ее востребованность растет», — прокомментировали в организации.
Аналитика Домклик — «Семейная ипотека» в Сбере
Число выдач кредитов по «Семейной ипотеке» в Сбере в сентябре достигло 36,5 тыс., что на 18,2% больше, чем за август.
Доля «Семейной ипотеки» в общем числе выдач выросла до 23,5% (+2,3%). При этом наибольший прирост доли программы продемонстрировали Кабардино-Балкарская Республика (+7,6%), Липецкая (+7,4%) и Курская области (+7%).